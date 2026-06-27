EN DIRECT-L'armée US mène des frappes en Iran en réponse à une attaque de drone dans le détroit d'Ormuz

L'armée américain a lancé des frappes en Iran vendredi en réponse à une attaque de drone contre un navire marchand dans le détroit d'Ormuz.

Ces frappes interrogent sur l'avenir du protocole d'accord conclu entre Washington et Téhéran, qui ouvre la voie à 60 jours de négociations pour régler le conflit entre les deux belligérants.

Le Commandement central de l'armée américaine a dit que l'aviation américaine avait pris pour cible des sites iraniens de stockage de missiles et de drones et des sites de radars côtiers.

Le Corps des gardiens de la révolution iranienne a déclaré avoir repoussé une attaque américaine contre l'île de Sirki, située au large du détroit d'Ormuz, affirmant que la réponse iranienne aux nouvelles attaques américaine serait "rapide et décisive", a rapporté la télévision d'Etat.

Par ailleurs, Israël et le Liban ont signé un accord-cadre à Washington vendredi après plusieurs jours de négociations pour mettre fin aux combats entre l'Etat hébreu et le Hezbollah, alliée de l'Iran.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

00h10 - Le vice-président américain JD Vance déclare que si l'Iran n'est pas satisfait de la façon dont le protocole d'accord est appliqué, il peut contacter les Etats-Unis.

"La violence sera utilisée pour répondre à la violence", affirme-t-il.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)