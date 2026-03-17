EN DIRECT-Israël mène des frappes à Téhéran et Beyrouth, attaque contre l'ambassade US à Bagdad

Alors que la guerre israélo-américaine contre l'Iran est entrée dans sa troisième semaine, aucune issue ne se dessine à court terme, d'autant qu'Israël a intensifié ses opérations militaires au Liban contre le Hezbollah et poursuivait dans la nuit de lundi à mardi ses bombardements contre Téhéran et Beyrouth.

Une nouvelle attaque aux drones a parallèlement ciblé aux premières heures de la nuit l'ambassade des Etats-Unis dans la capitale irakienne Bagdad, les forces iraniennes et ses milices alliées continuant de mener des ripostes à travers la région.

Voie de passage stratégique par laquelle transitent habituellement 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde, le détroit d'Ormuz reste bloqué, avec pour effet de contribuer à faire grimper les prix du pétrole, installés lundi au-dessus du seuil de 100 dollars le baril.

Deux sources ont rapporté à Reuters que la production quotidienne de pétrole des Emirats arabes unis avait diminué de plus de moitié en raison du conflit et de la fermeture du détroit d'Ormuz, qui a contraint le géant pétrolier ADNOC à procéder à des arrêts de production généralisés.

Si le président américain Donald Trump a dit au cours du week-end que son administration était en contact avec sept pays - sans les identifier - afin d'obtenir leur aide pour sécuriser le détroit, plusieurs pays européens, ainsi que le Japon et l'Australie, ont déclaré ne pas vouloir prendre part à une action militaire, certains privilégiant la diplomatie.

L'armée israélienne a annoncé lundi mener des incursions "limitées et ciblées" dans de nouveaux secteurs du sud du Liban, disant renforcer ses opérations terrestres contre le Hezbollah. Plus d'un million de personnes ont été déplacées, selon les autorités libanaises.

Tsahal a également assuré qu'elle disposait de plans détaillés pour trois semaines de guerre supplémentaires en Iran.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

02h49 - L'armée israélienne annonce avoir débuté des frappes à grande échelle contre "des cibles du régime iranien" à Téhéran.

Tsahal dit avoir également entrepris une nouvelle série de bombardements contre des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth.

02h08 - Le trafic aérien revient à la normale aux Emirats arabes unis après une suspension temporaire pour des raisons de sécurité, annonce l'autorité locale de l'aviation, citée par l'agence de presse officielle émiratie.

01h56 - Un incendie s'est déclaré dans la zone industrielle pétrolière de Foujaïrah, aux Emirats arabes unis, à la suite d'une attaque au drone, font savoir les autorités locales dans un communiqué, précisant qu'aucun blessé n'est à déplorer.

Les équipes de la défense civile sont à l'oeuvre pour contenir le feu.

01h39 - Des sources sécuritaires irakiennes décrivent comme sans précédent, depuis le début de la guerre, l'attaque survenue contre l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad. Une salve de roquettes et au moins cinq drones ont été lancés, disent-elles.

00h56 - Selon des sources sécuritaires, un drone chargé d'explosif a atterri à proximité de l'ambassade américaine à Bagdad, avec un nuage de fumée s'échappant de la zone.

00h45 - Deux drones chargés d'explosifs ont ciblé l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, déclarent des sources sécuritaires.

Un journaliste de Reuters signale avoir entendu une puissante explosion dans la capitale irakienne.

00h34 - L'espace aérien des Emirats arabes unis a été fermé temporairement, rapporte la presse officielle, précisant qu'il s'agit d'une mesure de précaution exceptionnelle.

00h13 - Les Emirats arabes unis sont visés par une attaque aux missiles et au drones émanant de l'Iran, dit le ministère de la Défense, précisant que les défenses aériennes ont été activées.

00h11 - Les défenses aériennes de Dubaï ont intercepté avec succès des projectiles lancés en direction de la ville émiratie, font savoir les autorités locales pour expliquer les "sons entendus".

00h02 - L'administration de Donald Trump a demandé aux diplomates américains en poste à l'étranger d'exhorter les alliés de Washington à désigner comme groupes terroristes les Gardiens iraniens de la révolution ainsi que le Hezbollah libanais, montre un câble interne au département d'Etat américain que Reuters a pu consulter.

Cette directive, datée du lundi 16 mars, a été signée par le secrétaire d'Etat, Marco Rubio.

Il est demandé dans le document aux diplomates américains de faire passer le message à leurs homologues étrangers "au plus haut niveau approprié" et avant le vendredi 20 mars, en coordination avec leurs homologues israéliens.

Le département d'Etat américain cite un "risque élevé d'attaque" de l'Iran et de ses milices alliées. "Tous les gouvernements doivent promptement agir pour réduire les capacités de l'Iran et des groupes alignés sur l'Iran à attaquer nos pays et citoyens respectifs", est-il dit dans la directive.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de lundi nL8N4030E4

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)