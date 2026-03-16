EN DIRECT-3e semaine de guerre au Moyen-Orient, le pétrole continue de flamber, la sécurité du détroit d'Ormuz en débat

La guerre israélo-américaine contre l'Iran est entrée lundi dans sa troisième semaine, sans perspective d'une fin proche avec le détroit d'Ormuz toujours bloqué alors qu'il s'agit d'une voie de passage stratégique par laquelle transitent 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde.

Le statu quo contribue à faire grimper les prix du pétrole, qui restent ce lundi bien au-dessus de la barre des 100 dollars le baril, alimentant les craintes d'une nouvelle flambée de l'inflation dans le monde, dans une semaine marquée par les décisions de plusieurs grandes banques centrales.

Deux sources ont rapporté à Reuters que la production quotidienne de pétrole des Emirats arabes unis avait diminué de plus de moitié en raison du conflit et de la fermeture du détroit d'Ormuz, qui a contraint le géant pétrolier ADNOC à procéder à des arrêts de production généralisés.

Alors que Donald Trump a dit dimanche soir à des journalistes que son administration était en contact avec sept pays - sans les identifier - afin d'obtenir leur aide pour sécuriser le détroit, plusieurs pays européens, ainsi que le Japon et l'Australie, ont déclaré ne pas vouloir prendre part à une action militaire, certains privilégiant la diplomatie.

Parallèlement, l'armée israélienne a dit lundi mener des incursions "limitées et ciblées" dans de nouveaux secteurs du Liban-Sud, accentuant ses opérations terrestres contre le Hezbollah.

Tsahal assure également disposer de plans détaillés pour trois semaines de guerre supplémentaires alors que son armée a bombardé plusieurs sites en Iran pendant la nuit. Des attaques de drones iraniens ont par ailleurs provoqué la fermeture temporaire de l'aéroport de Dubaï et touché une installation pétrolière clé aux Émirats arabes unis.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

13h10 - La banque américaine d'investissement Citigroup

C.N annnonce son intention de maintenir fermés la plupart de ses succursales et bureaux aux Emirats arabes unis jusqu'à nouvel ordre après avoir suspendu temporairement ses opérations dans le pays la semaine dernière, dernier signe en date de l'impact du conflit sur le secteur.

13h04 - L'armée israélienne affirme avoir détruit à Téhéran une infrastructure servant à développer des "capacités d'attaque dans l'espace".

12h56 - Des émissaires du "Conseil de la paix" du président américain Donald Trump ont rencontré des représentants du Hamas au Caire dans le but de préserver l'accord de cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, mis à rude l'épreuve depuis le déclenchement le 28 février des frappes israélo-américaines contre l'Iran, indiquent à Reuters trois sources.

12h40 - "Toute mesure visant à répondre (à la flambée) des prix dépendra de la durée de la guerre", déclare le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, sur CNBC.

12h39 - L'armée israélienne dispose de plans opérationnels détaillés pour les trois prochaines semaines, ainsi que de plans supplémentaires pour une période plus longue dans le cadre de la guerre contre l'Iran, déclare le lieutenant-colonel israélien et porte-parole de Tsahal Nadav Shoshani, lors d'un point de presse.

11h59 - Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, déclare que son pays n'entend pas se laisser entraîner dans une guerre plus large en Iran mais qu'il travaille avec ses alliés pour rouvrir le détroit d'Ormuz, tout en reconnaissant que cela ne sera pas facile.

11h53 - La guerre en Iran n'a rien à voir avec l'alliance de défense de l'Otan, déclare un porte-parole du gouvernement allemand, qui a réitéré que l'Allemagne ne participerait ni à la guerre ni à la réouverture du détroit d'Ormuz par des moyens militaires.

Le porte-parole du gouvernement grec, Pavlos Marinakis, fait également savoir qu'Athènes ne participera à aucune opération militaire dans le détroit d'Ormuz.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, indique pour sa part que son pays doit examiner avec un esprit ouvert la manière dont il peut contribuer à faciliter la navigation dans le détroit d'Ormuz, mais qu'aucune décision n'a encore été prise.

Le ministre italien des Affaires Étrangères, Antonio Tajani, assure de son côté que la diplomatie est la bonne approche concernant la situation du détroit et dit ne voir aucune mission navale actuelle qui puisse être déployée dans cette zone.

11h38 - Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, fera à 15h00 le point sur les derniers développements concernant le déblocage d'urgence des stocks de pétrole par l'organisation et les prochaines étapes, annonce l'agence.

08h53 - L'armée israélienne affirme avoir détruit l'avion utilisé par feu le Guide suprême iranien Ali Khamenei à l'aéroport de Mehrabad, à Téhéran.

08h49 - Le porte-parole du commandement unifié des forces armées iraniennes affirme que les centres logistiques et de soutien permettant aux porte-avions américain USS Ford de rester opérationnel en mer Rouge sont considérés comme des cibles, rapporte l'agence de presse iranienne Fars.

08h29 - Les opérations de chargement de pétrole ont été suspendues au port de Fujaïrah, le plus important des Emirats arabes unis, qui a fait l'objet d'une attaque de drones, rapportent deux sources à Reuters.

08h19 - Le ministère des Affaires étrangères chinois estime que la situation au Moyen-Orient porte un rude coup à la sécurité énergétique mondiale, ajoutant que le pays se tenait prêt à participer à des solutions collectives permettant de régler le problème.

08h14 - Citibank déclare que la plupart de ses agences et de ses bureaux aux Emirats Arabes Unis resteront fermés jusqu'à nouvel ordre en raison de la détérioration des conditions de sécurité. La banque américaine avait dans un premier temps prévu de rouvrir ce lundi.

08h03 - L'Union européenne a intérêt à garder le détroit d'Ormuz ouvert et va examiner ce qu'elle peut faire de son côté pour oeuvrer en ce sens, déclare Kaja Kallas, la cheffe de la diplomatie de l'UE.

07h08 - L'armée israélienne déclare que ses troupes ont lancé ces derniers jours des opérations terrestres de portée limitée contre des positions du Hezbollah dans le sud du Liban afin de renforcer leurs lignes de défense avancées.

06h01 - Les ministres européens de l'Energie doivent se réunir à huis clos dans la journée à Bruxelles pour envisager des mesures destinées à enrayer la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre.

D'après des représentants européens au fait de la question, la Commission européenne prépare un plan d'urgence pour protéger les consommateurs, envisageant quelles aides publiques peuvent être apportées et si les taxes peuvent être allégées.

En parallèle, les ministres des Affaires étrangères du bloc communautaire vont discuter de la possibilité de renforcer la mission Aspides de protection de la circulation maritime en mer Rouge, établie en 2024 pour faire face aux attaques des Houthis yéménites. Il n'est pas attendu qu'une décision soit prise pour l'heure à propos d'une possible mission similaire dans le détroit d'Ormuz, ont dit des diplomates et des représentants.

05h48 - Les autorités des Emirats arabes unis disent que leurs défenses aériennes sont en alerte pour repousser une attaque de missile.

04h52 - Les accès routiers à l'aéroport international de Dubaï ont été temporairement fermés, alors que la compagnie aérienne Emirates a suspendu ses liaisons avec Dubaï. Certains vols ont été redirigés vers l'autre aéroport de la ville, ont indiqué les autorités locales.

Un incendie, désormais sous contrôle, a été provoqué par une attaque au drone ayant touché un réservoir de pétrole à proximité de l'aéroport.

02h43 - Le Japon n'envisage pas dans l'immédiat d'envoyer des bâtiments de sa marine au Moyen-Orient pour y escorter des navires, dit la Première ministre Sanae Takaichi, ajoutant que Tokyo "continue d'examiner ce qu'il peut faire indépendamment et ce qui peut être fait dans le cadre légal".

La dirigeante japonaise s'est exprimée à ce sujet alors que Donald Trump a appelé les alliés de Washington, dont le Japon, à contribuer à la sécurisation de la navigation des pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

02h12 - Les équipes de défense civile de Dubaï sont parvenues à contrôler l'incendie qui s'était déclaré près de l'aéroport international à la suite d'une attaque de drone, font savoir les autorités locales sur le réseau social X.

01h31 - L'Arabie saoudite a intercepté en une heure 34 drones dans l'est du pays, rapporte la télévision d'Etat saoudienne.

01h24 - L'attaque au drone près de l'aéroport de Dubaï a atteint un réservoir de carburant, déclarent les autorités de la ville, ajoutant sur le réseau social X qu'aucun blessé n'a été signalé.

01h15 - Les Etats-Unis sont en contact avec l'Iran, dit Donald Trump, ajoutant douter que Téhéran soit disposé à mener des négociations sérieuses destinées à stopper le conflit.

"Je ne pense pas qu'ils sont prêts", estime-t-il devant les journalistes présents à bord de l'avion présidentiel Air Force One le ramenant à Washington depuis sa résidence de Floride.

Le président américain indique également que son administration mène des discussions avec sept pays - qu'il refuse d'identifier - pour que ceux-ci contribuent à sécuriser aux côtés des Etats-Unis le détroit d'Ormuz. "Je demande que ces pays viennent protéger leur territoire", dit-il.

L'armée américaine a frappé un site iranien de fabrication de drones, déclare-t-il par ailleurs.

00h57 - Un incendie s'est déclaré près de l'aéroport international de Dubaï à la suite d'une attaque de drone, dit le service de presse de la ville émirati via le réseau social X.

00h24 - Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salman et le président des Emirats arabes unis Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan ont affirmé lors d'un entretien téléphonique que les attaques continues de l'Iran contre les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) représentaient une escalade dangereuse menaçant la sécurité et la stabilité régionales, rapporte la presse officielle saoudienne.

00h21 - L'avenir de l'Otan sera "très mauvais" si les alliés de Washington ne viennent pas en aide aux Etats-Unis pour permettre de rouvrir le détroit d'Ormuz, prévient Donald Trump dans une interview au Financial Times.

"Il est évidemment approprié que les gens qui bénéficient du détroit aident à garantir que rien de mal ne se passe là-bas", dit le président américain.

Donald Trump indique également qu'il pourrait décider de reporter sa visite à Pékin, prévue à la fin du mois, lors de laquelle il doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping.

"Je pense que la Chine doit aider parce qu'elle obtient 90% de son pétrole via le détroit" d'Ormuz, dit-il, ajoutant vouloir connaître la position de Pékin sur le sujet avant de s'y rendre. "On pourrait reporter".

00h06 - Le gouvernement britannique dit "fermement" condamner les attaques menées actuellement par le Hezbollah libanais contre Israël.

Il ajoute dans un communiqué saluer les engagements pris par le gouvernement libanais à l'encontre du mouvement chiite armé aligné sur l'Iran, citant la décision notamment d'interdire toutes les activités militaires du Hezbollah.

Le Foreign Office annonce par ailleurs une aide humanitaire d'urgence à destination du Liban, soulignant qu'il s'agit d'une priorité, de même que des efforts diplomatiques avec ses alliés pour éviter une escalade.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche nL8N4020EO

Le POINT sur le conflit nL8N4030DX

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)