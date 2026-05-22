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Coupe de France: finale sans incident majeur au lendemain d'une rixe entre supporters
information fournie par AFP 22/05/2026 à 23:23

Le logo du club de football OGC Nice alors que les supporters arrivent avant la finale de la Coupe de France opposant le RC Lens à l'OGC Nice au Stade de France, à Saint-Denis, le 22 mai 2026 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )

Le logo du club de football OGC Nice alors que les supporters arrivent avant la finale de la Coupe de France opposant le RC Lens à l'OGC Nice au Stade de France, à Saint-Denis, le 22 mai 2026 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )

Ils étaient "là pour casser" selon un témoin: plusieurs dizaines de personnes ont été placées en garde à vue après des incidents à Paris impliquant des supporters de l'OGC Nice qui ont fait six blessés, dont un grièvement, à la veille d'une finale de la Coupe de France qui s'est déroulée vendredi soir sous haute surveillance mais sans incident majeur.

Le RC Lens a remporté ce trophée en dominant les Niçois par 3 buts à 1 au Stade de France à Saint-Denis, au nord de Paris.

A deux heures du coup d'envoi, huit personnes avaient été interpellées aux abords du stade, selon une source proche des autorités. Les groupes de supporters sont arrivés aux portes de l'enceinte sportive "sans autre incident", selon cette source.

Au coup de sifflet final, aucun incident majeur n'avait été signalé par des sources policières. La foule s'est ensuite écoulée du stade sans cris de joie ni d'énervement, a constaté un journaliste de l'AFP.

La veille, vers 23H30, une centaine d'ultras niçois s'étaient réunis dans le Xe arrondissement de Paris, "cherchant manifestement à en découdre", selon la préfecture de police (PP).

Ces supporters ont déambulé le long du Canal Saint-Martin et une importante rixe a éclaté quai de Valmy. Six personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Il s'agit d'un "affrontement entre groupes ultras", en l'occurrence des Niçois, "probablement renforcés" par des supporters de Nancy, contre des Parisiens, a précisé vendredi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, au micro du média CLPress.

Les forces de l'ordre ont interpellé 65 personnes, placées en garde à vue "notamment pour participation à un groupement en vue de commettre des violences", selon la PP.

D'après le parquet de Paris, sollicité par l'AFP, sur les 65 gardés à vue figurent quatre mineurs.

"Sur le lieu des interpellations ont été retrouvés des gants coqués, des protège-dents, des cagoules à l'effigie du club OGC Nice", ajoute le ministère public.

D'après une source policière, un couteau à pain avec une lame de 20 cm et des traces de sang ont été également découverts au sol dans une rue du Xe arrondissement. Toujours selon cette source, certaines victimes n'auraient aucun lien avec le milieu des supporters, il s'agirait de simples badauds.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des personnes masquées s'en prenant à un bar du quartier, L'Atmosphère, jetant notamment des chaises contre la devanture.

- "Ça fait peur" -

Vendredi matin, le café a rouvert et des clients étaient installés en terrasse malgré les vitres cassées. Anna, une habitante de 57 ans qui préfère ne pas donner son patronyme, a raconté à l'AFP avoir entendu de "gros bruits" dans la soirée, "des cris" et a pensé que c'était le tapage "habituel".

Des supporters rassemblés avant la finale de la Coupe de France opposant le RC Lens à l'OGC Nice au Stade de France, à Saint-Denis, le 22 mai 2026 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )

Des supporters rassemblés avant la finale de la Coupe de France opposant le RC Lens à l'OGC Nice au Stade de France, à Saint-Denis, le 22 mai 2026 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )

Puis, prévenue de la rixe par un voisin, elle est descendue dans la rue et a vu le café "où tout était renversé" et "un homme était à terre". "Maintenant je réalise ce qu'étaient les cris, c'était comme des cris de guerre. Ça fait peur...", souffle-t-elle.

"Ils sont arrivés d'en face, on a vu plein de gens arriver, ça criait et les clients ont commencé à avoir peur, ils sont rentrés (...). On a essayé de fermer les portes comme on a pu, c'était un peu le chaos... Tout le monde a essayé de se cacher, comme on a pu, derrière les tables, derrière le bar... pendant qu'ils étaient en train de saccager le restaurant", détaille Enzo Garcia Sanchez, serveur de L'Atmosphère, auprès de l'AFP. "Ils étaient juste là pour casser."

Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a condamné sur X "ces agissements": "Paris, fidèle à son histoire et ses valeurs, ne laissera aucune place aux groupuscules d'extrême droite pour déployer leur haine".

"C'est une honte pour l'image du football et du supporterisme", a estimé la ministre des Sports Marina Ferrari dans une déclaration transmise à la presse.

La Fédération française de football a déploré des comportements "contraires aux valeurs de respect, de fraternité et de convivialité que porte le football français".

De son côté, l'OGC Nice "considère que ces comportements sont absolument inacceptables". "Une finale doit rester un moment de passion, de fête et de partage populaire, dans un climat de sécurité et de respect pour tous", ajoutent encore les Rouge et Noir dans un communiqué.

Des supporters de Lens rassemblés avant la finale de la Coupe de France opposant le RC Lens à l'OGC Nice au Stade de France, à Saint-Denis, le 22 mai 2026 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )

Des supporters de Lens rassemblés avant la finale de la Coupe de France opposant le RC Lens à l'OGC Nice au Stade de France, à Saint-Denis, le 22 mai 2026 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )

Classée à risque en raison de l'animosité entre les supporters de Nice et ceux du PSG, cette finale de Coupe de France a fait l'objet d'un important dispositif de sécurisation, avec 2.200 policiers et gendarmes mobilisés.

Des contrôles ont été menés dans la journée sur les lieux de passage des supporters. Vendredi à 16H00, dans les secteurs de la gare de Lyon et de la gare du Nord - où transitent les supporters -, ces contrôles avaient donné lieu à neuf placements en garde à vue pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, selon la PP.

Le RC Lens, qui a terminé 2e du championnat derrière le Paris Saint-Germain, a écrit l'une des plus belles pages de son histoire en remportant sa première Coupe de France.

De son côté, Nice a tenté en vain de reprendre confiance quelques jours avant des barrages décisifs pour son maintien en Ligue 1, contre Saint-Etienne. Le ministre de l'Intérieur a d'ores et déjà pris un arrêté ministériel interdisant le déplacement des supporters niçois pour le match de mardi soir au stade Geoffroy-Guichard.

Sport
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2 commentaires

  • 22 mai 20:29

    Si seulement il y avait moins de fascistes en France... Mais ...

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