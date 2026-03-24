EN DIRECT-Israël entend contrôler le Sud du fleuve Litani

L'armée israélienne va occuper dans le sud du Liban une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani, une trentaine de kilomètres au nord de la frontière avec Israël, a annoncé mardi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

C'est la première fois depuis la reprise des affrontements entre Israël et le Hezbollah libanais, le 2 mars, dernier que l'Etat hébreu énonce aussi clairement sa volonté de s'emparer de ce territoire représentant près d'un dixième de la superficie du Liban.

L'Iran et Israël poursuivaient mardi leurs échanges de tirs de missiles, au lendemain du revirement de Donald Trump annonçant que les Etats-Unis avaient noué des négociations avec Téhéran qui ont permis de dégager "des points d'accord majeurs".

Le président américain a en outre repoussé sa menace de frapper les centrales électriques iraniennes qui laissait craindre une escalade supplémentaire du conflit, entré dans sa quatrième semaine.

Téhéran, via son ministère des Affaires étrangères, a accusé le chef de la Maison blanche de vouloir "gagner du temps" face à la fébrilité des marchés financiers, alors qu'une source iranienne informée, citée par la presse officielle, a démenti toute communication directe ou indirecte avec les Etats-Unis.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

14h55 - Une frappe aérienne a touché la ville chrétienne de Sahel Alma, au nord de Beyrouth, une zone jusqu'ici épargnée par l'extension du conflit entre Israël et le Hezbollah, rapportent plusieurs les médias libanais.

Aucun bilan n'est rapporté dans l'immédiat, et des témoins disent à Reuters avoir entendu plusieurs explosions et vu une fumée blanche s'élever de la ville.

Selon le site internet du journal francophone L'Orient-Le Jour, qui cite une source sécuritaire, les explosions dans la région de Sahel Alma sont imputables à une interception de missile.

13h20 - Le Hezbollah se dit prêt à combattre pour empêcher l'armée israélienne d'occuper le sud du Liban, déclare à Reuters Hassan Fadlallah, l'un des principaux élus du mouvement. Il affirme qu'une telle occupation constituerait une "menace existentielle" pour l'État libanais.

13h10 - Un concert de Shakira prévu à Doha le 1er avril est reporté en raison de la "situation régionale actuelle", indique Visit Qatar dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Aux Émirats arabes unis, l'Offlimits Music Festival d'Abou Dhabi, dont Shakira et les Jonas Brothers devaient assurer l'affiche, est repoussé à novembre, selon la billetterie Platinumlist.

13h00 - Le secrétaire d'État américain Marco Rubio doit rencontrer vendredi en France les ministres des Affaires étrangères du G7 pour évoquer la guerre menée par la Russie en Ukraine ainsi que la situation au Moyen-Orient découlant du conflit entre les États-Unis et Israël d'une part, et l'Iran de l'autre, dit le département d'État.

11h50 - Le Liban retire l'accréditation de l'ambassadeur d'Iran et le déclare persona non grata, exigeant son départ d'ici dimanche, annonce le ministère des Affaires étrangères.

Le ministère convoque également l'ambassadeur libanais à Téhéran pour consultations, en accusant l'Iran d'avoir enfreint les normes diplomatiques et les pratiques établies entre les deux pays.

11h50 - Mohammad Baqer Zolqadr, ancien commandant des Gardiens de la révolution et figure de premier plan du courant ultraconservateur, a été désigné pour remplacer Ali Larijani à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale, après la mort de ce dernier dans des frappes américano-israéliennes la semaine dernière, annonce le responsable de la communication du président iranien dans un message publié sur X.

10h40 - L'armée israélienne va prendre le contrôle des derniers ponts qui enjambent encore le fleuve Litani ainsi que la zone située au sud de celui-ci, déclare mardi le ministre israélien de la Défense.

10h35 - La Russie verrait "extrêmement négativement" toute extension du conflit impliquant l'Iran en mer Caspienne, déclare mardi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

10h35 - La police iranienne a arrêté 466 personnes accusées d'activités en ligne visant à saper la sécurité nationale, rapportent mardi les médias d'État. C'est l'une des plus vastes opérations sécuritaires depuis le début de la guerre avec Israël et les États-Unis.

La presse locale fait état de plus de 1.000 arrestations depuis le début du mois, visant des individus accusés d'avoir filmé des sites sensibles, partagé des contenus antigouvernementaux ou "coopéré avec l'ennemi".

10h30 - Le Forum économique mondial reporte sa Réunion mondiale de collaboration et de croissance, initialement prévue les 22 et 23 avril à Djeddah, rapporte mardi l'agence de presse saoudienne SPA. Le WEF prend cette décision après des consultations avec le ministère saoudien de l'Économie et de la Planification, en invoquant "les développements régionaux actuels".

Aucune nouvelle date n'est communiquée à ce stade.

08h57 - L'armée israélienne déclare que son aviation a mené de vastes frappes dans le centre de Téhéran lundi, ciblant des centres de commandement, notamment des installations liées au service de renseignement du Corps des Gardiens de la révolution et au ministère des Renseignements iranien. Plus de 50 autres cibles ont été frappées durant la nuit, ajoute-t-elle, dont des sites de stockage et de lancement de missiles balistiques.

08h37 - Bahreïn et la France font circuler deux projets de résolution concurrents au Conseil de sécurité des Nations unies visant à garantir la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz, que Reuters a pu consulter.

Le texte présenté par Bahreïn autoriserait le recours à "tous les moyens nécessaires" - soit le recours à la force en langage diplomatique - pour protéger le trafic maritime dans et autour de ce passage stratégique. Les pays pourraient agir seuls ou au sein de coalitions. Soutenu par les pays du Golfe et les Etats-Unis, un tel projet de résolution serait placé sous le chapitre VII de la Charte de l'Onu, qui autorise une palette d'actions en cas de menace contre la paix, allant de sanctions à l'utilisation de la force. Selon plusieurs diplomates, ce texte se heurterait probablement au veto de la Russie ou de la Chine.

La France a opté pour une version plus conciliante, sans mention de l'Iran ni du chapitre VII. Le texte encourage les pays concernés au premier chef par la paralysie du trafic à travers le détroit d'Ormuz à mener des actions strictement défensives pour assurer la liberté de navigation, en escortant les navires dans le respect du droit international et du droit de la mer.

07h58 - Au moins six combattants kurdes ont été tués et 22 autres blessés dans une attaque à la roquette contre leur base au nord d'Erbil, dans le Kurdistan irakien, rapportent des sources sécuritaires et proches des peshmergas. L'origine de l'attaque n'a pas été identifiée dans l'immédiat.

07h29 - Les Etats-Unis vont poursuivre leurs frappes en Iran contre les sites militaires, la marine, les missiles balistiques et le secteur de la défense, déclare un responsable américain à l'agence de presse Semafor. La pause annoncée par Donald Trump ne concerne que les infrastructures énergétiques, dit-il.

05h13 - L'armée israélienne dit avoir identifié des vagues de missiles tirés depuis l'Iran en direction de l'Etat hébreu.

Les sirènes d'alerte ont été déclenchées dans certaines régions d'Israël, notamment à Tel Aviv où ont été entendues des explosions résultant des interceptions des missiles.

Aucune victime n'a été signalée.

04h47 - Au moins 14 combattants des Forces de mobilisation populaire (FMP) ont été tués et une trentaine d'autres blessés dans la province d'Anbar, dans l'ouest de l'Irak, dans des frappes aériennes contre un site du groupe composé de milices irakiennes chiites soutenues par l'Iran, apprend Reuters de sources sécuritaires et des services de santé.

Le commandant des opérations du FMP à Anbar a été tué dans ces frappes, précisent les sources.

Un communiqué publié par le FMP confirme la mort de ce commandant, Saad al Baïji. Le groupe de miliciens accuse les Etats-Unis d'avoir effectué l'attaque.

02h07 - Le gouvernement japonais annonce le déblocage d'ici la fin du mois de 13 millions de barils de pétrole supplémentaires puisés dans des réserves pétrolières détenues conjointement avec des pays producteurs (Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Koweït).

00h48 - Les bureaux d'une entreprise gazière et une infrastructure gazière ont été endommagés dans une attaque contre la ville d'Ispahan, dans le centre de l'Iran, rapporte l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars.

D'après cette même source, un projectile a également visé un gazoduc alimentant une centrale énergétique à Khorramshahr.

00h17 - Sept lignes de transmission électrique au Koweït sont hors-service en raison de dégâts causés par la chute de débris résultant de l'interception de projectiles, dit le ministère local de l'Electricité.

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Le DIRECT de la journée de lundi nL8N40A0D2

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)