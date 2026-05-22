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Nouvel espoir de paix: les Bourses européennes finissent en hausse
information fournie par AFP 22/05/2026 à 17:48

Des indicateurs de marché affichés au siège Euronext à La Défense, près de Paris, le 7 avril 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Des indicateurs de marché affichés au siège Euronext à La Défense, près de Paris, le 7 avril 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Les Bourses européennes ont clôturé à la hausse vendredi, portées un nouvel espoir d'accord au Moyen-Orient et la poursuite de l'essor de l'IA, malgré un pétrole toujours cher qui pèse sur l'inflation et les taux d'intérêt.

Portées par les valeurs technologiques, Francfort (+1,15%) et Paris (+0,37%) terminé la semaine dans le vert, tout comme Milan (+0,70%) et Londres (+0,22%).

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