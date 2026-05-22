La banque Julius Baer déçoit sur ses entrées de capitaux et plonge en Bourse

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque suisse Julius Baer, spécialisée dans la gestion de fortune, a déçu sur ses entrées de nouveaux capitaux lors d'un point vendredi sur son activité sur quatre mois et plonge de plus de 8% en Bourse.

Pour la période allant de janvier à fin avril, ses entrées de nouveaux capitaux se sont montées à 3 milliards de francs suisses, contre 4,2 milliards de francs à la même période un an plus tôt, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

En pleine réorganisation, la banque a attribué ce tassement à la mise en place d'un cadre plus strict pour la "gestion des risques et questions de conformité" mais aussi à "l’incertitude accrue avec le conflit au Moyen-Orient", précise son communiqué.

Ce montant se situe cependant très en-deçà des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui les attendaient en moyenne à 5,3 milliards de francs.

A 14H16 GMT, l'action dégringolait de 8,28% à 62,46 francs suisses, à contre-tendance du SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse, qui grimpait de 0,30%.

Dans un commentaire boursier, Andreas Venditti, analyste chez Vontobel, note que l'action s'était beaucoup appréciée récemment, "probablement" parce que les investisseurs "anticipaient de bons résultats", a réagi Andreas Venditti, mais les entrées de capitaux ont finalement été "étonnament faibles".

Ausano Cajrati Crivelli, analyste à la Banque cantonale de Zurich, les a a également jugé "décevantes". Selon lui, si ce tassement peut s'expliquer "par le renforcement des standard de conformité et de gestion des risques", il reste "encore un besoin considérable de faire du ménage", juge-t-il dans une note de marché.

Il relève toutefois que les marges et la rentabilité sont bien meilleures qu'attendu, grâce au niveau élevé de transactions réalisés par les clients.

Peu après son arrivée aux commandes début 2025, le directeur général, Stefan Bollinger, avait lancé une grande réorganisation de la banque, qui avait été secouée fin 2023 par l'effondrement de l'empire immobilier autrichien Signa, à l'époque à la tête de plusieurs chaînes de grands magasins en Europe.

Dans le communiqué, la banque précise que le niveau de transactions réalisées par les clients durant les trois premiers mois de l'année a été "exceptionnellement" élevé, "avant de ralentir nettement en avril", précise Julius Baer.

Elle se montre donc prudente pour les mois à venir, mais a réaffirmé viser une croissance de 4% à 5% de ses entrées de capitaux d'ici 2028.