EN DIRECT-Frappes américaines temporairement suspendues sur les centrales électriques en Iran, des contacts bilatéraux en cours selon Trump

Donald Trump a déclaré lundi qu'à la suite d'échanges productifs avec l'Iran ces dernières 48 heures, il avait ordonné au Pentagone de reporter toutes les frappes militaires prévues contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours.

Ces annonces, sur Truth Social, ont provoqué une très forte réaction sur les marchés financiers. A Paris, le CAC 40 qui perdait plus de 2%, a bondi de 2,6% avant de se stabiliser à environ 1%. Sur les marchés pétroliers, le prix du baril de Brent est repassé brièvement sous le seuil de 100 dollars à la suite de l'annonce.

Selon Axios, la Turquie, l'Egypte et le Pakistan ont eu des échanges distincts ces deux derniers jours avec le conseiller américain Steve Witkoff et le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araqchi, afin de plaider la nécessité d'une accalmie entre Téhéran et Washington.

Lors d'une interview avec Fox Business, Donald Trump a dit que des discussions bilatérales s'étaient déroulées dimanche soir et que l'Iran voulait un accord le plus rapidement possible, "dans les cinq jours" voire moins.

Le président américain avait publié samedi soir (vers 23h45 GMT) un message sur les réseaux sociaux dans lequel il fixait un ultimatum de 48 heures aux autorités iraniennes pour rouvrir "pleinement et sans menaces" le détroit d'Ormuz, sous peine "d'anéantir" les centrales électriques iraniennes.

Les Gardiens de la révolution iraniens avaient répliqué lundi qu'ils attaqueraient les centrales électriques israéliennes et celles alimentant les bases américaines dans la région du Golfe si Donald Trump mettait à exécution sa menace.

Après les propos du locataire de la Maison blanche, qui évoque des discussions "très bonnes" pour mettre fin au conflit, le ministère iranien des Affaires étrangères l'a accusé de "gagner du temps" face à des marchés fébriles et une source autorisée iranienne citée par Fars dément toute communication directe ou indirecte entre Téhéran et Washington.

En Israël, une source au fait des plans opérationnels du gouvernement de Benjamin Netanyahu a dit que les Etats-Unis l'avaient tenu informé des discussions avec Téhéran, et que l'Etat hébreu allait probablement emboîter le pas à Washington en suspendant toute frappe contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes.

Le bureau du Premier ministre israélien n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Alors que le conflit est entré dans sa quatrième semaine, le risque de représailles mutuelles contre des infrastructures civiles laisse entrevoir une escalade supplémentaire dans le conflit, menaçant la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40A0DC

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

14h12 - Le président américain, avec lequel il s'est entretenu dimanche, "ouvre la possibilité de contacts immédiats et directs avec les autorités iraniennes", se félicite le chancelier allemand Friedrich Merz lors d'une conférence de presse à Berlin.

13h50 - Donald Trump déclare dans une interview à Fox Business que des discussions bilatérales avec l'Iran, avec Jared Kushner et Steve Witkoff pour la partie américaine, se sont déroulées dimanche soir.

13h42 - La Turquie, l'Egypte et le Pakistan ont fait passer des messages de désescalade ces deux derniers jours à l'Iran et aux Etats-Unis, rapporte Axios. Des représentants de ces trois pays ont eu des entretiens séparés avec le conseiller américain Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi.

13h06 - Le ministère iranien des Affaires étrangères, cité par l'agence Mehr, dit que les déclarations de Donald Trump visent à alléger la pression sur les marchés de l'énergie et à gagner du temps.

12h59 - L'armée israélienne annonce bombarder le centre de Téhéran.

12h55 - Le détroit d'Ormuz ne retrouvera pas sa situation d'avant-guerre et les marchés de l'énergie resteront instables tant que "la guerre psychologique continue", rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim, citant un responsable iranien.

Ce responsable a également déclaré à Tasnim qu'aucune négociation avec les États-Unis n'était en cours.

12h47 - Il n’y a aucune communication directe ni avec le moindre intermédiaire entre l’Iran et les Etats-Unis, rapporte l’agence iranienne Fars, citant une source proche du dossier.

L’agence ajoute que Donald Trump a fait marche arrière dans ses menaces après avoir appris que l'Iran comptait prendre pour cible toutes les centrales électriques d'Asie occidentale.

12h16 - Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, a déclaré que Mascate travaillait d'arrache-pied pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Il a également déclaré que quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur l'Iran, ce conflit n'était pas le fait de Téhéran.

Oman a joué un rôle de médiateur dans les négociations sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran avant que Washington et Israël ne lancent leurs frappes sur l'Iran à la fin de mois dernier.

12h09 - Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée américaine de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours, alors que les États-Unis ont eu, selon lui, des discussions constructives et fructueuses avec l'Iran.

Les déclarations du président américain ont provoqué une très forte réaction sur les marchés financiers. A Paris, le CAC 40 qui perdait plus de 2%, gagne désormais 2,6%. Sur les marchés pétroliers, le prix du baril de Brent, qui progressait à plus de 110 dollars, chute pour revenir sous le seuil de 100 dollars.

11h46 - Le Kremlin a qualifié de faux un article publié par Politico selon lequel la Russie aurait proposé de mettre fin au partage de renseignements avec l'Iran en échange de l'arrêt du soutien américain à l'Ukraine.

11h11 - Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, a demandé à son homologue iranien Abbas Araqchi de garantir la sécurité des navires qui se trouvent encore dans le détroit d'Ormuz.

Cho Hyun a également fait part de sa profonde inquiétude quant aux répercussions du conflit actuel au Moyen-Orient sur l'économie mondiale, a indiqué son cabinet.

11h00 - Les frappes américano-israéliennes près de la centrale nucléaire de Bouchehr en Iran sont extrêmement dangereuses et la Russie a fait part de ses inquiétudes aux États-Unis, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Nous estimons que les frappes contre des installations nucléaires sont potentiellement extrêmement dangereuses. (...) C'est pourquoi la partie russe, adoptant une position extrêmement responsable sur cette question, a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes", a déclaré Dmitri Peskov, ajoutant que les frappes pourraient avoir des conséquences irréparables.

10h21 - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) consulte actuellement les gouvernements d'Asie et d'Europe au sujet d'un éventuel déblocage de réserves supplémentaires de pétrole "si nécessaire", a déclaré son directeur exécutif Fatih Biro.

"Si cela s'avère nécessaire, bien sûr, nous le ferons. Nous examinerons la situation, nous analyserons et évaluerons les marchés et nous en discuterons avec nos pays membres", a-t-il déclaré au National Press Club de Canberra, au début d'une tournée mondiale.

Les pays membres de l'AIE sont convenus le 11 mars de débloquer un volume record de 400 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques afin de lutter contre la flambée des prix mondiaux du brut.

10h09 - Ofer Moskowitz, le civil israélien tué dimanche à Misgav Am, à la frontière avec le Liban, a été tué par des tirs d'artillerie de Tsahal, qui opère dans le sud du Liban, et non par un tir de roquette du Hezbollah, déclare le commandement Nord de l'armée israélienne.

09h46 - Craig Foreman, un Britannique détenu à Téhéran, presse le Premier ministre Keir Starmer de "sortir de l'ombre" et de contester publiquement les accusations d'espionnage portées contre lui et sa femme, qui craignent désormais pour leur vie.

Craig Foreman et son épouse Lindsay ont été condamnés en février à dix ans de prison après que l'Iran les a accusés d'espionnage au profit de la Grande-Bretagne et d'Israël. Le couple a toujours nié ces accusations.

Dans un message vocal enregistré depuis la prison d'Evin à Téhéran et partagé avec Reuters, Craig Foreman déclare que lui et sa femme sont "dans une zone de guerre" et accuse le gouvernement britannique de ne pas défendre leur innocence.

09h32 - La Grèce mettra en oeuvre en avril et en mai des subventions pour le carburant et les engrais ainsi que des réductions sur les billets de ferry, pour un montant total de 300 millions d'euros, afin de protéger les consommateurs et les agriculteurs de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit avec l'Iran, déclare le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

09h22 - Les principales Bourses européennes sont en nette baisse lundi en début de séance, les craintes d'une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient incitant les investisseurs à se détourner des actifs risqués.

09h11 - Une attaque contre la côte sud de l'Iran et ses îles entraînera la coupure des routes du Golfe par le déploiement de mines navales, déclare lundi le Conseil de défense du pays, selon les médias d'État.

Selon Axios, les États-Unis envisagent d'occuper l’île iranienne de Kharg, principale plate-forme d'exportation de pétrole de l'Iran, ou de lui imposer un blocus afin de faire pression sur Téhéran pour obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz.

08h35 - La Chine appelle toutes les parties impliquées dans le conflit au Moyen-Orient affectant le détroit d'Ormuz à mettre fin aux opérations militaires afin d'éviter un "cercle vicieux" et à revenir à la table des négociations.

"Si les hostilités continuent de s'intensifier et que la situation se détériore davantage, toute la région plongera dans le chaos", déclare le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Le recours à la force ne mènera qu'à un cercle vicieux", ajoute-t-il.

06h00 - L'Iran ripostera à toute attaque contre ses infrastructures électriques en ciblant les centrales israéliennes ainsi que celles qui alimentent en électricité les bases américaines dans les pays de la région, déclarent les Gardiens de la révolution dans un communiqué.

05h42 - Les Gardiens de la révolution préviennent l'armée américaine que si celle-ci frappe le réseau électrique iranien, ils frapperont à leur tour des infrastructures électriques.

Dans l'éventualité d'une attaque sur les centrales énergétiques, disent-ils dans un communiqué, l'Iran mènera des représailles contre les centrales énergétiques d'Israël et les centrales énergétiques de la région qui fournissent de l'électricité aux bases américaines.

03h19 - Deux missiles balistiques ont été lancés en direction de la capitale saoudienne Ryad, signale le ministère saoudien de la Défense, précisant que l'un de ces missiles a été intercepté tandis que l'autre a atterri dans une zone inhabitée.

03h14 - L'armée israélienne annonce avoir commencé des séries de frappes à grande échelle contre des infrastructures iraniennes à Téhéran.

03h11 - La crise actuelle au Moyen-Orient est pire que les deux chocs pétroliers survenus dans les années 1970 combinés, déclare le chef de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) à l'occasion d'un événement au National Press Club dans la capitale australienne Canberra.

Des réserves supplémentaires de pétrole pourraient être libérées pour faire face à la situation, poursuit Fatih Birol, indiquant que l'AIE mène des consultations en ce sens avec des gouvernements à travers le monde.

L'économie mondiale fait face à une menace majeure, dit-il également, notant que la pénurie de pétrole devient un problème accru en Asie.

Selon lui, les effets de la crise ne sont pas encore bien compris en Europe.

02h58 - Des explosions retentissent en différents points de Téhéran, signale l'agence de presse officielle iranienne Mizan.

01h07 - Au moins une personne a été tuée dans une frappe aérienne contre une station de radio dans la ville portuaire de Bandar Abbas, rapporte l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr.

Bandar Abbas est située dans le sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche nL8N40A004

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)