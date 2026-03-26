EN DIRECT-Flou sur les tractations entre Téhéran et Washington

La confusion demeure sur les tractations en cours pour mettre fin au conflit entre l'Iran d'une part, les Etats-Unis et Israël d'autre part : Donald Trump assure que le régime de Téhéran veut à tout prix conclure un accord de paix alors que le chef de la diplomatie iranienne exclut toute négociation avec Washington.

Abbas Araqchi a confirmé que la République islamique étudiait une proposition américaine et que plusieurs messages avaient été échangés entre les parties via des "pays amis", notamment le Pakistan.

Mais rappeler nos positions ou émettre les mises en garde nécessaires n'est "ni une négociation ni un dialogue", a-t-il déclaré à la télévision nationale mercredi soir.

La version américaine est tout autre : "Au fait, ils (les dirigeants iraniens) négocient, et ils veulent tellement conclure un accord", a affirmé Donald Trump lors d'un événement à Washington mercredi soir. "Mais ils ont peur de le dire car ils seraient tués par les leurs. Ils ont aussi peur que nous les tuions".

Le locataire de la Maison blanche n'a pas précisé quels étaient leurs interlocuteurs à Téhéran. Une source pakistanaise au fait des échanges a déclaré jeudi à Reuters qu'Israël avait retiré de sa liste de "cibles" le ministre iranien des Affaires étrangères et le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf après qu'Islamabad eut demandé à Washington de ne pas les viser.

Les Israéliens "veulent les éliminer. Nous avons dit aux Etats-Unis que s'ils étaient éliminés, alors ils n'auraient plus personne à qui parler, donc les Américains ont demandé aux Israéliens de s'abstenir", a dit cette source.

Un haut responsable de la Défense israélienne a dit douter que l'Iran accepte les conditions avancées par les Etats-Unis dans leur plan en 15 points, notamment sur le programme nucléaire et de missiles balistiques, et craindre que Washington n'aille trop loin dans ses concessions. Israël souhaite également que tout accord lui permette de conserver la possibilité de mener des frappes préventives, a indiqué une deuxième source.

Le régime iranien a précisé à des intermédiaires que le Liban devait être inclus dans un éventuel accord de cessez-le-feu, a appris Reuters de six sources régionales informées de la position de Téhéran, qui lie la fin de la guerre à l'arrêt de l'offensive israélienne contre le Hezbollah.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

10h00 - "Les banques de la zone euro ont une exposition directe limitée à la guerre au Moyen-Orient, mais le conflit peut malgré tout générer un stress systémique en raison de vulnérabilités interconnectées", déclare le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos.

"Les marchés financiers subissent des tensions depuis plusieurs semaines sous l'effet de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, mais les ventes massives en dehors du Moyen-Orient restent limitées, même si certains actifs demeurent surévalués."

09h12 - L'armée israélienne a "éliminé" le commandant de la marine des Gardiens de la révolution islamique, selon un média israélien.

08h36 - L'armée israélienne annonce la mort d'un de ses soldats au combat dans le sud du Liban. Cela porte à trois le nombre de militaires israéliens tués dans des affrontements avec le Hezbollah depuis le 8 mars.

08h17 - Les belligérants doivent "créer les conditions de négociations de paix sincères et vraiment sérieuses", déclare le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'un point de presse. Même exhortation du ministère chinois de la Défense, par la voix de son porte-parole Jiang Bin.

08h38 - Roland Lescure annonce une réunion lundi des ministres de l'Economie, des ministres de l'Energie et des représentants des banques centrales des pays du G7 pour évoquer les répercussions du conflit au Moyen-Orient. "Il va être question de la libération des réserves stratégiques" dit-il.

08h35 - "Aujourd'hui, il n'y a pas de choc pétrolier en France (...), on n'a ni problème d'approvisionnement ni problème majeur sur la croissance, on a un ralentissement, la Banque de France le dit mais on reste dans une logique ou un la croissance se poursuit", corrige Roland Lescure sur RTL.

08h33 - Le gouvernement prépare des mesures pour les "gros rouleurs" en raison de la flambée des prix à la pompe, confirme le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, sur RTL.

"On va le faire de manière ciblée pour éviter de gâcher de l’argent", explique-t-il, évoquant notamment des "mesures de trésorerie". Des annonces sont attendues "dans les tout prochains jours."

08h06 - Deux personnes ont été tuées à Abou Dhabi après la chute de débris d'un missile intercepté sur la route de Sweihan, a déclaré jeudi le bureau des médias de l'émirat, ajoutant que trois autres ont été blessées et que plusieurs véhicules ont été endommagés.

07h59 - Une source pakistanaise déclare à Reuters qu'Israël a retiré de sa liste de "cibles" le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi et le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf après qu'Islamabad a demandé à Washington de ne pas les viser. Les Israéliens "veulent les éliminer. Nous avons dit aux Etats-Unis que s'ils étaient éliminés, alors ils n'auraient plus personne à qui parler, donc les Américains ont demandé aux Israéliens de s'abstenir", dit cette source.

02h55 - Le président sud-coréen demande à la population de réduire sa consommation d'électricité pour économiser l'énergie.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mercredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)