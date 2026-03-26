Le départ à la retraite fait baisser le taux de pauvreté, selon la Drees

Le service statistique des ministères sociaux note que le passage à la retraite fait reculer "significativement" le taux de pauvreté, en particulier chez les groupes les plus exposés, dont les chômeurs.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Partir à la retraite fait-il reculer la pauvreté? Telle est l'observation d'une étude publiée par la Drees, le service statistique des ministères sociaux français, qui se penche sur les effets économiques concrets du passage à la retraite. Selon l'enquête réalisée avec l'Institut des politiques publiques, en 2020, le taux de pauvreté des personnes nouvellement retraitées s'élevait à 8,3%, alors qu'il était de 12,4% pour les mêmes personnes un an plus tôt.

Cette baisse du taux de pauvreté "s'observe parmi tous les groupes de nouveaux retraités, quel que soit le statut d'activité avant la retraite" (personnes encore en emploi, au chômage, en invalidité...), relève la Drees. Mais elle a tendance à être plus forte dans les groupes où la pauvreté était la plus fréquente, comme les chômeurs, dont le taux de pauvreté recule à 12,1% après leur départ en retraite, contre 22,5% avant.

Toutefois, "si le départ en retraite permet bien de réduire les inégalités de revenus (...) cette réduction reste d'ampleur modérée et le départ modifie peu la position des personnes dans l'échelle des niveaux de vie", souligne-t-elle.

Après la retraite, le taux de pauvreté reste ainsi légèrement plus élevé pour les hommes que pour les femmes et nettement plus élevé pour les personnes vivant seules que pour les personnes en couple.

Le taux de pauvreté reste également plus élevé pour les personnes déjà sorties de l'emploi avant la retraite ou encore pour les personnes nées à l'étranger.

Pour quel pouvoir d'achat?

En ce qui concerne le montant des pensions, la moitié des nouveaux retraités qui étaient encore en emploi avant leur départ ont une pension inférieure à 75% de leur ancien revenu d'activité, l'autre moitié ayant une pension supérieure à cette borne. Toutefois, la baisse de revenu après la retraite "apparaît atténuée si l'on considère l'ensemble des revenus avant impôt du ménage de la personne nouvellement retraitée", souligne la Drees.

Sur ce critère, la moitié des nouveaux retraités encore en emploi à leur départ touchent moins de 86% de leur ancien revenu.

Si l'on prend le critère du niveau de vie (qui prend en compte les prestations sociales, les impôts payés...), la baisse est encore plus faible : la moitié des retraités encore en emploi à leur départ constatent un pouvoir d'achat inférieur à 91% de celui de la période avant retraite. "Un peu plus d'un tiers d'entre eux (35%) voient même leur niveau de vie augmenter après la retraite", selon l'étude.