Deux Françaises retrouvées mortes au Portugal: le suspect entendu par un juge jeudi

Des journalistes devant le tribunal de Vila Nova de Foz Coa, dans le département de Guarda, dans le nord-est du Portugal, le 26 mars 2026, où doit comparaître un Français soupçonné de double homicide et d'enlèvement ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

L'ancien policier français soupçonné du meurtre de sa compagne et de son ex-conjointe et de l'enlèvement de ses deux enfants mineurs doit être présenté jeudi après-midi devant un tribunal du nord-est du Portugal, où il a été arrêté mardi après plusieurs jours de cavale.

Cédric Prizzon, 42 ans, sera entendu "après le déjeuner" au tribunal de Vila Nova de Foz Côa, situé à une quinzaine de kilomètres du lieu où il a été interpellé mardi lors d'un contrôle routier, a indiqué une source judiciaire à l'AFP, sans autre précision.

Des gendarmes français ont été dépêchés au Portugal après la découverte mercredi, enterrés dans un lieu isolé, des corps des deux femmes qui avaient disparu en Aveyron, dans le sud de la France.

Le suspect, résidant à Savignac, petit village de l'Aveyron, ancien policier aujourd'hui sans emploi, est soupçonné d'avoir séquestré les deux femmes, ainsi que leurs deux enfants, dont il est le père, et d'avoir pris la fuite vers le Portugal en fin de semaine dernière.

Sa cavale a pris fin mardi. Lors d'un contrôle routier, il a été interpellé par la gendarmerie portugaise en compagnie de ses enfants, âgés de 12 ans et d'un an et demi, retrouvés sains et saufs.

Les deux enfants devaient rapidement être rapatriés vers la France, selon une source proche de l'enquête.

- "Départ préparé" -

Mercredi soir, les autorités portugaises avaient annoncé avoir retrouvé "deux corps (...) enterrés dans un lieu isolé", sans donner plus de précisions.

Il s'agirait de "ceux de la compagne et de l'ex-compagne" du suspect, mais "les démarches nécessaires à l'identification des victimes et à la consolidation des preuves se poursuivent", avait précisé la police judiciaire portugaise dans un communiqué.

Photo diffusée par la Guarda Nacional Republicana portugaise, le 25 mars 2026, montre le matériel saisi dans le véhicule d'un Français soupçonné d'enlèvement et de double homicide lors d'un contrôle routier au Portugal ( Portuguese Guarda Nacional Republicana / HANDOUT )

D'après le quotidien portugais Jornal de Noticias, c'est le fils aîné du suspect qui a aidé les autorités à retrouver les deux corps sur un col de la Serra da Nogueira, situé à un peu plus d'une centaine de kilomètres au nord du lieu de son interpellation.

Dans son véhicule, les policiers ont retrouvé un fusil à pompe, plusieurs fausses plaques d'immatriculation, 17.000 euros en liquide et des faux documents.

La thèse d'un "départ préparé" vers l'étranger a rapidement été privilégiée par les gendarmes de la section de recherches de Toulouse, en charge des investigations, a précisé le parquet de Montpellier dans un communiqué mercredi soir.

Une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration de plusieurs personnes" avait été ouverte lundi par ce parquet à la suite de la disparition du garçon de 12 ans et de sa mère, 40 ans, de leur maison de Vailhourles, un village aveyronnais de 650 habitants, immédiatement jugée inquiétante par les enquêteurs.

Un avis de recherche avait aussitôt été lancé.

L'actuelle compagne de l'ancien policier, âgée de 26 ans, et leur fille d'un an et demi, résidant avec le suspect dans la commune aveyronnaise de Savignac, étaient également introuvables, comme Cédric Prizzon lui-même.

Les investigations avaient débuté vendredi après un signalement effectué par un membre de la famille de la mère de l'adolescent. Celle-ci, qui travaillait pour une compagnie d'assurances, ne s'était pas présentée à son travail, ni son fils au collège.

- "Détraqué" -

L'interpellation de cet homme a eu lieu sur une route nationale aux abords du village de Longroiva, dans la commune de Mêda, à environ 200 km à l'est de Porto, non loin de la frontière espagnole.

Le poste de police de la Guarda Nacional Republicana (GNR) portugaise, où un Français soupçonné de double homicide et d'enlèvement est détenu après son arrestation, le 25 mars 2026 à Mêda, dans le nord-est du Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Il a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Mêda.

Déchu de son droit de garde, ce joueur de rugby à XIII de bon niveau entretenait un rapport très conflictuel avec son ex-compagne, qu'il accusait sur les réseaux sociaux de mettre leur fils "en danger".

En 2021, il s'était déjà rendu illégalement en Espagne avec son fils pendant plusieurs semaines, ce qui lui a valu une condamnation pour non-représentation d'enfant et harcèlement sur son ex-compagne.

Selon une source proche du dossier, il avait participé en 2023, avec d'autres pères ayant perdu la garde de leurs enfants, à des manifestations devant le tribunal de Rodez et la mairie de Villefranche-de-Rouergue, ville proche de Vailhourles et Savignac.

A Vailhourles et Savignac, les habitants sont consternés. Une dame d'une soixantaine d'années, tout en trouvant Cédric Prizzon "détraqué", "ne pensait pas qu’il irait jusque-là".