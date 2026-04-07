En direct: Donald Trump menace d'anéantir la "civilisation" iranienne

Conséquences d'une frappe à Téhéran

"Toute une civilisation va mourir ce soir, pour ne jamais réapparaître" : Donald Trump a accentué mardi ses menaces contre l'Iran à l'approche de la fin de son ultimatum pour obtenir du régime de Téhéran un cessez-le-feu de 45 jours.

Si la République islamique ne scelle pas un accord d'ici mardi 20H00 (heure ‌de la côte Est américaine), soit mercredi 00h00 GMT, le président américain a juré d'ordonner une "destruction complète" du pays.

"Toute une civilisation va mourir ce soir, elle ne reviendra jamais" si Téhéran ne consent pas à un accord, qui prévoirait également la réouverture du détroit d'Ormuz, a-t-il réitéré mardi sur son réseau Truth Social.

"Je ne veux pas que cela se produise, mais cela se produira sans doute", a-t-il ajouté.

Déjà, au cours de la journée de mardi, de nombreuses infrastructures, notamment ferroviaires et énergétiques, ont été visées par des bombardements israélo-américains à travers l'Iran, ainsi que ​des cibles militaires sur l'île iranienne de Kharg dans le détroit d'Ormuz, selon les médias nationaux et des sources américaines.

Les Gardiens de la révolution islamique ont prévenu mardi les pays voisins de l'Iran que le temps de la retenue était "révolu".

L'Iran a rejeté lundi une proposition américaine de cessez-le-feu temporaire relayée par le Pakistan, ajoutant qu'il voulait une fin durable au conflit avec les Etats-Unis. Le régime des mollahs a avancé une réponse en dix points, transmise à Washington par Islamabad, qui demande notamment la fin des conflits à l'échelle régionale, un protocole pour une traversée sûre du détroit d'Ormuz, la levée des sanctions internationales visant l'Iran et la reconstruction du pays.

Bombarder sciemment des infrastructures civiles est une violation du droit humanitaire international et peut constituer un crime de guerre. Donald Trump a dit lundi ne pas de soucier du risque de commettre des crimes de guerre en Iran.

Israël poursuivait également mardi ses bombardements contre l'Iran, qui a répliqué avec des tirs de missiles en direction de l'Etat hébreu. Les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Bahreïn ont émis des alertes de sûreté publique, signalant des risques ​d'attaque.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

14h07 - Le président américain Donald Trump déclare que "toute une civilisation va mourir ce soir, pour ne jamais réapparaître".

"Je ne veux pas que cela se produise, mais cela se produira sans doute", écrit-il sur Truth Social.

14h04 - Le pont Ghale-No et une voie ferrée de la province de Téhéran ont été visés par une frappe, rapporte YJC.

13h52 - Un des ponts ferroviaires de la province de Zandjan, dans le nord-ouest de l'Iran, a été visé par une frappe, selon les médias iraniens citant un responsable local.

13h47 - Une ligne ferroviaire près de la ville de Qazvin, en Iran, a été prise pour cible lors d'une attaque, rapporte le média iranien Etemadonline.

13h46 - Un projectile explosif a touché un immeuble ​résidentiel dans la ville iranienne de Chahriar, faisant au moins neuf morts et quinze blessés, rapporte l'agence de presse YJC.

13h38 - Les autorités de Charjah, aux Emirats arabes unis, déclarent que deux personnes ont été blessées après une frappe iranienne contre le bâtiment administratif de ⁠Thuraya, un opérateur de téléphonie satellitaire.

13h37 - Une installation ferroviaire a été prise pour cible à Karaj, selon le Croissant-Rouge iranien.

13h32 - Des coupures d'électricité ont affecté certaines zones de la ville de Karaj, dans le nord de l'Iran, après que des projectiles tirés lors d'une frappe ont touché des lignes de transmission, selon le média Nournews.

13h24 - L'armée américaine a mené une série de frappes sur des cibles militaires sur l'île de Kharg, rapporte Axios citant un responsable américain.

12h55 - Une frappe a visé un ‌pont ferroviaire dans la ville iranienne de Kashan, située entre Téhéran et Ispahan, faisant deux morts, rapporte un responsable de la province.

12h54 - Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari déclare que "nous sommes proches du moment où la situation au Moyen-Orient peut échapper à tout contrôle", ajoutant qu'il n'y aura pas de vainqueurs si la guerre se poursuit.

12h52 - L'armée israélienne déclare avoir terminé une importante vague d'attaques à travers l'Iran.

12h43 - L'île de Kharg, d'où partent 90% des exportations de pétrole iraniennes, a été visée par plusieurs tirs, rapporte l'agence de presse iranienne Mehr News.

12h37 - Les Gardiens de la révolution islamique préviennent les pays voisins de l'Iran que le temps de la retenue est "révolu", ajoutant qu'ils viseraient les infrastructures des Etats-Unis et de ses partenaires, menaçant de perturber l'approvisionnement en pétrole et en gaz pendant des années.

12h09 - Téhéran a rejeté toute proposition de cessez-le-feu temporaire avec ​les États-Unis, déclare un responsable iranien sous couvert d'anonymat.

Selon cette source, l'Iran a posé des conditions préalables pour des négociations sur une "paix durable", dont l'arrêt immédiat des frappes, la garantie que celles-ci ne se répéteront pas, et ‌l'indemnisation des dommages.

Dans le cadre d'un accord de paix permanent, Téhéran exige des redevances pour les navires traversant le détroit d'Ormuz, souligne le responsable.

12h04 - L'armée israélienne s'est abstenue de frapper le poste-frontière de Masnaa entre la Syrie et le Liban après que Damas et Beyrouth ont insisté auprès des États-Unis sur la nécessité de le maintenir ouvert, déclare une source ⁠libanaise.

Tsahal avait lancé un avertissement à propos du point de passage samedi, affirmant que celui-ci serait frappé "dans un avenir proche" en raison de son utilisation par le Hezbollah pour faire passer des armes en contrebande.

Ce poste-frontière est utilisé par les civils syriens et libanais.

11h58 - Des explosions retentissent à Téhéran, selon l'agence Mehr.

11h51 - La ville de Machhad, dans le nord-est de l'Iran, a suspendu le trafic ferroviaire après l'avertissement israélien contre les voies ferrées iraniennes, déclare l'agence Fars.

11h50 - Trois personnes ont été tuées après des tirs près du consulat d'Israël à Istanbul, rapporte la chaîne de télévision turque CNN Turk.

11h32 - L'Iran a pris pour cible un complexe pétrochimique saoudien à Al-Jubayl, sur la côté est de l'Arabie saoudite, déclare l'agence Fars.

10h41 - Au moins 18 personnes sont mortes et 24 ont été bléssées après une frappe sur un quartier résidentiel dans la province d'Elbourz, dans le nord de l'Iran, rapporte l'agence de presse Fars.

09h59 - L'Irak pourrait rétablir ses exportations de pétrole brut à environ 3,4 millions de barils par jour en l'espace d'une semaine, à condition que la guerre avec l'Iran prenne fin et que le détroit d'Ormuz soit rouvert, ⁠déclare le directeur de la compagnie pétrolière publique irakienne Basra Oil Company.

Dans une interview accordée à Reuters, Bassem ‌Abdoul Karim déclare que l'Irak, deuxième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), peut rapidement ramener sa production de pétrole aux niveaux d'avant-guerre.

09h43 - Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, exprime ses craintes face à la "folie" d'une escalade nucléaire au Levant dans une interview accordée au quotidien italien Corriere della Sera.

"Pensez-y : ce sont des êtres humains comme nous qui ont décidé que même Hiroshima et Nagasaki constituaient des moyens acceptables ⁠pour mettre fin à un conflit. Malheureusement, nous possédons toujours des armes nucléaires, et ceux qui n’en ont pas cherchent à s'en doter. Nous n'avons rien appris", dit-il.

"Le risque, c'est la folie, et ce que nous vivons actuellement, c’est un conflit où chaque action déclenche une réaction d'une ampleur supérieure."

"Cette guerre met également en péril le leadership mondial des États-Unis", ajoute-t-il.

09h33 - L'aéroport de la ville de Khorramabad, dans l'ouest de l'Iran, a été ciblé par une attaque américaino-israélienne, selon l'agence de presse iranienne Mehr.

09h03 - Tsahal déclare avoir bombardé lundi un site pétrochimique à Chiraz, dans ‌le sud de l'Iran.

08h03 - L'armée israélienne dit avoir identifié des missiles tirés d'Iran en direction d'Israël.

07h48 - Les efforts "positifs et constructifs" du Pakistan pour mettre fin à la guerre entrent dans une phase "critique et délicate", déclare sur X l'ambassadeur d'Iran au Pakistan, Reza Amiri Moghadam.

07h40 - La France s'oppose à toute frappe contre des infrastructures civiles et énergétiques, déclare sur franceinfo le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot au sujet des dernières menaces en date de Donald Trump, soulignant que de telles frappes ⁠sont interdites par le droit international.

"Dans le cas de la guerre en Iran, elles ouvriraient sans doute une nouvelle phase d'escalade, de représailles, qui entraînerait la région et l'économie mondiale dans un cercle vicieux qui serait très inquiétant et surtout très dommageable pour nos propres intérêts", ajoute-t-il.

"Nous connaissons déjà une flambée des prix des carburants. Si les infrastructures ⁠énergétiques étaient frappées en Iran, on peut s'attendre à des représailles du régime iranien qui aggraverait encore une situation déjà préoccupante."

"Ce que ‌nous savons, c'est que des discussions sont en cours de part et d'autre avec un groupe de médiateurs régionaux. Ce sont des discussions que nous soutenons, puisqu'elles sont préférables (…) à une escalade qui porterait atteinte à nos propres intérêts, avec des conséquences sur l'économie mondiale et donc sur la nôtre, sur le pouvoir d’achat des Français, sur la vie de nos entreprises", déclare également Jean-Noël Barrot.

07h35 - Les cours du pétrole poursuivent leur hausse à l’approche de l'échéance fixée par les États-Unis à l'Iran. Le Brent, référence mondiale, gagne 1,59% à 111,52 ​dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 3,07% à 115,86 dollars.

07h22 - L'armée israélienne demande à la population iranienne de ne pas emprunter les trains ni de s'approcher des voies ferrées.

"Pour votre sécurité, nous vous prions de bien vouloir, à partir de maintenant et jusqu'à 21h, heure iranienne, ‌vous abstenir d'emprunter les trains et de voyager en train sur l'ensemble du territoire iranien", écrit l'armée en persan sur X.

"Votre présence dans les trains et à proximité des voies ferrées met votre vie en danger."

03h38 - Le porte-parole du gouvernement du Japon a confirmé qu'un ressortissant japonais qui était détenu en Iran a été libéré. Il s'agit d'une libération sous caution, a-t-il indiqué, sans préciser l'identité de ce ressortissant ni les motifs de son arrestation.

S'exprimant au cours d'un point de presse régulier, Minoru Kihara a déclaré que cette personne avait été arrêtée le 20 janvier et qu'elle semblait se trouver en bonne ​santé.

L'agence de presse japonaise Kyodo a rapporté plus tôt cette nuit la libération d'un ressortissant japonais qui serait le chef du bureau de la télévision publique japonaise NHK à Téhéran.

03h15 - Le Conseil de sécurité de l'Onu devrait se prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution destiné à protéger le fret commercial dans le détroit d'Ormuz, ont fait savoir des diplomates.

La rhétorique du texte a été nettement adoucie après que la Chine, qui dispose d'un droit de veto, a dit s'opposer à ce que le recours à la force soit autorisé. La dernière version du document, que Reuters a pu consulter, ne fait plus aucune mention d'une autorisation explicite à utiliser la force.

Bahreïn, qui occupe la présidence tournante du Conseil onusien, est à l'initiative du projet, dont de multiples versions ont été rédigées successivement pour tenter de surmonter les réticences de la Chine, de la Russie et d'autres.

Voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales, le détroit d'Ormuz est de facto bloqué par l'Iran depuis le début de la guerre, avec pour effet un bond des prix du pétrole.

Le projet de résolution "encourage fortement les Etats intéressés par l'utilisation des routes ⁠maritimes commerciales dans le détroit d'Ormuz à coordonner les efforts, défensifs de nature, proportionnels aux circonstances, pour contribuer à garantir la sécurité de navigation dans le détroit d'Ormuz".

Sont encouragés dans le document les efforts pour "dissuader les tentatives destinées à fermer, faire obstruction (...) à la navigation internationale dans le détroit d'Ormuz".

Un doute plane sur l'adoption du texte, ont dit des diplomates, même s'ils ont noté que la dernière version du projet de résolution était plus propice que les précédentes à rassembler les soutiens.

02h57 - Selon le Croissant-Rouge iranien, une zone résidentielle de Téhéran a été attaquée. Des équipes de secouristes ont été dépêchées sur place pour fouiller les décombres à la recherche de rescapés.

02h32 - L'armée israélienne dit avoir effectué une série de bombardements contre Téhéran et d'autres zones à travers l'Iran avec le but d'"endommager des infrastructures du régime terroriste iranien".

01h57 - La télévision d'Etat syrienne fait savoir que les explosions signalées plus tôt au-dessus de la capitale Damas et les environs de celle-ci sont dues à l'interception par Israël de missiles lancés par l'Iran.

01h46 - Selon l'agence de presse japonaise Kyodo, un ressortissant japonais détenu par l'Iran a été libéré. Il s'agirait du chef du bureau de la télévision publique japonaise NHK à Téhéran, ajoute-t-on de même source.

Shinnosuke Kawashima a été arrêté en janvier dernier par les Gardiens iraniens de la révolution, sur fond de répression accrue et sanglante dans le pays à la suite de vastes manifestations antigouvernementales.

01h42 - Des explosions ont retenti à travers la capitale syrienne Damas et dans ses environs, rapporte la télévision d'Etat, sans préciser pour l'heure la cause de ces explosions.

00h53 - L'Arabie saoudite a intercepté et détruit six missiles balistiques lancés en direction de l'est du pays, déclare le ministère saoudien de la Défense, ajoutant que des débris ont atterri près d'infrastructures énergétiques.

Ryad, qui ne précise pas l'origine de l'attaque, indique que des efforts sont en cours pour repérer de quelconques dégâts.

Depuis le début de la guerre, l'Iran a lancé des centaines de missiles et de drones en direction de l'Arabie saoudite, selon les autorités locales, qui ont dit avoir intercepté la plupart de ces projectiles.

00h22 - Un drone s'est écrasé contre une maison située dans un village près d'Erbil, au Kurdistan irakien, tuant un homme et une femme, ​apprend-on de sources sécuritaires.

On ne connaît pas dans l'immédiat l'origine de l'attaque.

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Le DIRECT de la journée de lundi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)