Le crédit immobilier plus cher en février

information fournie par Boursorama avec AFP • 07/04/2026 à 16:23

Le taux moyen des crédits immobiliers en France a augmenté sur un mois en février, selon les chiffres publiés mardi par la Banque de France, mais sans affecter le montant total prêté par les banques.

( AFP / FRED TANNEAU )

Dans le détail, le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits à l'habitat hors renégociations était de 3,23% en février, contre 3,17% au mois de janvier.

"Le même mouvement est également observé chez nos voisins européens", souligne la Banque de France.

Ce taux s'entend hors frais annexes, comme l'assurance emprunteur ou les frais de service d'un courtier, par exemple.

Tous frais compris, le taux d'intérêt s'élevait à 3,89% au premier trimestre, soit environ 44.000 euros d'intérêts pour chaque tranche de 100.000 euros empruntés sur 20 ans.

Cette hausse du taux d'emprunt, visible depuis le mois de décembre, n'a pas freiné les acheteurs: le montant total emprunté est en effet orienté à la hausse sur un mois en février, à 11,6 milliards d'euros, contre 10,9 milliards d'euros en janvier.

Les professionnels de l'immobilier restent suspendus chaque mois aux barèmes des établissements bancaires, et craignent une hausse plus marquée des taux dans les mois à venir à cause de la guerre en Iran.

Les attaques israélo-américaines contre l'Iran depuis fin février ont en effet mis sous tension les taux d'intérêt sur la dette souveraine de nombreux pays, dont la France.

Le taux de la dette française à échéance dix ans a ainsi frôlé les 3,90% le 27 mars, alors qu'il évoluait autour de 3,20% fin février.

Les établissements bancaires sont dépendants du taux d'emprunt de leur pays, puisqu'ils empruntent sur les marchés, à des conditions proches, une partie de l'argent qu'ils prêtent ensuite aux particuliers et aux entreprises.

"Le regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, depuis fin février, fait peser un risque inflationniste susceptible de rebattre les cartes" du marché immobilier, prévenaient la semaine dernière dans une note les courtiers de Cafpi.