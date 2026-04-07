Wall Street ouvre en baisse, l'ultimatum de Trump à l'Iran en ligne de mire

Un opérateur à la Bourse de New York, le 2 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, alors que l'ultimatum de Donald Trump à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz arrive à son terme à 20H00 heure de Washington, et que le pétrole poursuit sa flambée.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones perdait 0,22%, l'indice Nasdaq reculait de 0,42% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,28%.

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