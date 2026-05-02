La première "librairie sans livres", centrée sur l'audio, ouvre à New York

Un client de l'Audible Story House à New York, le 30 avril 2026 ( AFP / Thomas URBAIN )

Le géant de l'édition sonore Audible a ouvert vendredi à New York un lieu présenté comme la première "librairie sans livres", espace entièrement dédié au livre audio.

Pas d'odeur de papier ni de pile de romans en vogue dans ce magasin éphémère du Lower East Side, dans le sud de Manhattan, établi pour un mois par la filiale d'Amazon.

C'est "une idée un peu folle", a reconnu le patron d'Audible Bob Carrigan au sujet de cette "Audible Story House" lors d'une présentation, jeudi.

"Nous nous sommes demandés comment faire vivre les livres audio dans un environnement où vous pouvez découvrir de nouvelles oeuvres et rencontrer des gens qui sont, comme vous, intéressés par les grands récits", a-t-il expliqué.

La devanture de l'Audible Story House, une "librairie sans livres", à New York, le 30 avril 2026 ( AFP / Thomas URBAIN )

Dans les faits, des cartouches audio sont disposées sur des présentoirs, prêtes à être emboîtées dans un lecteur pour une écoute au casque uniquement.

Chacune déclenche un extrait de quelques minutes du titre choisi. Pour avoir accès à l'intégralité de l'"audiobook" (livre audio), il faut passer par l'application mobile Audible.

La plateforme propose des abonnements payants, les achats à l'unité ou l'accès gratuit à de nombreuses références pour les titulaires d'un compte Amazon.

Cette librairie d'un nouveau genre dispose d'un bar à l'étage et d'une salle d'écoute sans casque, bardée d'enceintes, où il est possible de s'allonger.

Elle comprend aussi un "bar d'écoute" (Listening Bar), ou un "Story Tender", jeu de mots mêlant histoire (story) et barman (bartender), qui "guidera les visiteurs pour trouver le livre audio parfait en fonction de leurs goûts et centres d'intérêt", selon Audible.

Le lieu, qui se veut un espace d'échange, accueillera des dizaines d'événements durant son mois d'existence, notamment des tables rondes ou des rencontres d'auteurs avec le public.

Les cartouches à écouter à la Audible Story House à New York, le 30 avril 2026 ( AFP / Thomas URBAIN )

Le concept de l'Audible Story House entend "s'appuyer sur la nostalgie et le sens de la communauté associés à l'univers des livres tout en l'adaptant à l'époque", a décrit la filiale d'Amazon.

Audible s'adresse notamment au jeune public, "saturé de contenus numériques" et en demande d'"interactions dans le monde réel".

Selon l'Association américaine des éditeurs audio (APA), les ventes de livres sonores ont atteint 2,22 milliards de dollars aux Etats-Unis en 2024, un chiffre quasiment doublé en cinq ans (+85%).