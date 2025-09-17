 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 795,82
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

En désaccord sur les "valeurs", le Jerry de Ben & Jerry's quitte l'entreprise
information fournie par Boursorama avec AFP 17/09/2025 à 12:35

Ben Cohen et Jerry Greenfield, co-fondateurs de Ben & Jerry’s, le 16 septembre 2024 à Philadelphie, aux Etats-Unis. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / LISA LAKE )

Ben Cohen et Jerry Greenfield, co-fondateurs de Ben & Jerry’s, le 16 septembre 2024 à Philadelphie, aux Etats-Unis. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / LISA LAKE )

L'un des cofondateurs de la célèbre marque américaine de crèmes glacées Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, a annoncé mercredi quitter l'entreprise, vendue à Unilever en 2000, en raison de désaccords sur les "valeurs" de l'entreprise.

La marque, connue pour son activisme politique, n'avait notamment pas réussi en 2022 à empêcher Unilever de vendre ses glaces dans les colonies de Cisjordanie, ce qui, selon elle, était contraire à ses valeurs.

"C'est avec le cœur brisé que j'ai décidé que je ne pouvais plus, en toute conscience, et après 47 ans, rester un employé de Ben & Jerry’s", a annoncé M. Greenfield, dans une lettre postée mardi soir sur X par son cofondateur Ben Cohen.

Fondée en 1978, Ben & Jerry's est une entreprise revendiquant ses engagements en faveur de la protection de l'écologie, du respect des droits humains ou de la question des inégalités.

Lors de son rachat par Unilever en 2000, elle s'était expressément réservée le droit de préserver son "intégrité" avec un conseil d'administration indépendant.

Unilever est en train de scinder sa division glaces sous le nom de "The Magnum Ice Cream Company", qui deviendra une entreprise séparée en novembre, basée à Amsterdam et cotée principalement sur la place néerlandaise.

L'entreprise "a été réduite au silence, mise à l'écart par crainte de contrarier le pouvoir", à un moment où l'administration américaine "s'attaque aux droits civiques, au droit de vote, aux droits des immigrants, des femmes et de la communauté LGBTQ", a poursuivi M. Greenfield dans sa lettre.

"Il est profondément décevant de constater que cette indépendance, fondement même de notre vente à Unilever, a disparu", a-t-il ajouté.

Les relations d'Unilever avec sa filiale Ben & Jerry's ont été marquées à plusieurs reprises ces dernières années par des tensions, notamment sur des questions politiques et sociales.

Ben Cohen et Jerry Greenfield avaient demandé la semaine dernière dans une autre lettre ouverte à ce que la marque regagne son indépendance.

"Nous ne partageons pas le point de vue de M. Greenfield et avons souhaité engager un dialogue constructif avec les deux cofondateurs sur la manière de renforcer la position forte de Ben & Jerry's dans le monde, fondée sur ses valeurs", a réagi un porte-parole de l'entreprise.

En mai, Ben Cohen, avait été expulsé d'une audition parlementaire à Washington après avoir dénoncé le soutien du gouvernement américain à Israël dans sa guerre à Gaza.

Valeurs associées

UNILEVER
4 542,500 GBX LSE +0,01%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:24 

    (Actualisé avec Nvidia, General Mills, New Fortress Energy, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

  • European Commission presents EU-Mercosur and EU-Mexico trade agreements for approval, in Brussels
    La Commission européenne propose des sanctions commerciales contre Israël
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:09 

    La Commission européenne a proposé mercredi de suspendre certains accords commerciaux portant sur les échanges de biens entre Israël et l'Union européenne (UE) en raison de la guerre à Gaza, même si cette mesure n'a pour l'heure aucune chance d'être adoptée par ... Lire la suite

  • Un panneau Wall Street photographié à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street vue sans direction, l'Europe prudente avant la Fed
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:05 

    par Diana Mandia Wall Street est vue sans direction et les Bourses européennes évoluent sur une note prudente à mi-séance, l'attentisme étant de mise avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux prévue dans la soirée. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite

  • Des Palestiniens déplacés partent avec leurs biens vers le sud sur une route dans la zone du camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, après de nouveaux ordres d'évacuation israéliens pour la ville de Gaza le 16 septembre 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    Offensive sur Gaza-ville: Israël ouvre un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants
    information fournie par AFP 17.09.2025 13:05 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture, temporaire, d'un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants de Gaza-ville vers le sud, au lendemain du lancement d'une offensive majeure destinée à anéantir le Hamas dans cette zone. "Pour faciliter le déplacement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank