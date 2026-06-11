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EN BREF-Qui étaient les deux pilotes aux commandes de l'avion d'Air India qui s'est écrasé ?
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 07:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles concernant l'enquête et le profil du copilote)

Les enquêteurs indiens devraient repousser la publication du rapport final sur le crash mortel du Boeing 787 d'Air India BA.N au-delà de la date anniversaire de l'accident, vendredi, invoquant la nécessité de mener à bien l'analyse des moteurs de l'avion, selon une source proche du dossier.

Un enregistrement des conversations entre les deux pilotes dans le cockpit a corroboré l'hypothèse selon laquelle le commandant de bord aurait coupé l'alimentation en carburant des moteurs de l'avion, selon une première évaluation des autorités américaines rapportée par Reuters l'année dernière. Les enquêteurs indiens avaient alors déclaré qu'il était “trop tôt pour tirer des conclusions définitives”.

Vous trouverez ci-dessous de brèves présentations des deux pilotes, basées sur le rapport d'enquête préliminaire et les informations relayées par les médias:

LE CAPITAINE SUMEET SABHARWAL

Âgé de 56 ans, il était titulaire d'une licence de pilote de ligne valable jusqu'au 14 mai 2026.

Il avait obtenu les autorisations nécessaires pour exercer en tant que commandant de bord sur plusieurs appareils, notamment les Boeing BA.N 787 et 777 ainsi que l'Airbus

AIR.PA A310.

Il totalisait 15 638 heures de vol, dont 8 596 heures sur un Boeing 787.

Selon un article du Times of India, Sabharwal avait appelé sa famille depuis l'aéroport, leur assurant qu'il les rappellerait après l'atterrissage à Londres. Un pilote qui avait brièvement échangé avec lui a déclaré à Reuters qu'il était un “gentleman”.

Le père de Sabharwal a demandé à la Cour suprême indienne d'ordonner une enquête indépendante en tenant compte de causes autres que les actions du pilote.

Il a déclaré que deux responsables du Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens (AAIB), qui lui avaient rendu visite après le crash, avaient laissé entendre que son fils avait coupé l'alimentation en carburant des moteurs de l'avion après le décollage.

CO-PILOTE CLIVE KUNDER

Âgé de 32 ans, il était titulaire d'une licence de pilote professionnel délivrée en 2020 et valable jusqu'au 26 septembre 2025.

Il avait obtenu les autorisations nécessaires pour piloter des Cessna 172 et des Piper PA-34 Seneca en tant que commandant de bord, ainsi que des Airbus A320 et des Boeing 787 en tant que copilote.

Il totalisait 3 403 heures de vol, dont 1 128 en tant que copilote sur 787.

Depuis ses années d'école, Kunder était passionné par l'aviation et, en 2012, il a commencé à exercer en tant que pilote, ont rapporté les médias indiens, citant ses proches.

Kunder s'était rendu en Floride pour suivre une formation de pilote, a rapporté le Wall Street Journal l'année dernière. Il a été embauché par Air India en 2017 et a commencé à piloter l'Airbus A320 avant que la compagnie aérienne ne le transfère sur le 787, a indiqué le journal.

La famille et les amis de Kunder le décrivaient comme un fan de films de super-héros qui avait appris tout seul à assembler un PC à partir de zéro et qui, à l'université, avait failli se lancer dans une carrière dans l'e-sport, ajoute l'article.

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