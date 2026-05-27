EN BREF-Quels sont les défis auxquels est confronté le géant français des spiritueux Pernod en Inde ?

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Des affaires de concurrence et des redressements fiscaux aux accusations d'augmentation illégale de sa part de marché, le géant français des spiritueux Pernod Ricard PERP.PA est confronté à de nombreux défis commerciaux et réglementaires en Inde, l'un de ses marchés les plus stratégiques.

Le fabricant du whisky Chivas Regal et de la vodka Absolut considère l'Inde comme son plus grand marché mondial en volume. Il y est en concurrence avec des groupes tels que Diageo

DGE.L .

Voici une liste de ses défis:

DEMANDE FISCALE FÉDÉRALE

Pernod Ricard fait face à une demande fiscale fédérale de plus de 300 millions de dollars dans le cadre d'un litige portant sur l'évaluation de ses importations depuis plus d'une décennie.

Les enquêteurs indiens ont conclu que Pernod Ricard avait dissimulé l'âge et la composition de ses importations de scotch afin de masquer leur valeur réelle et de payer des droits de douane moins élevés.

Dans un document judiciaire déposé en octobre 2022, les autorités douanières indiennes ont qualifié l'entreprise de “plaideur invétéré”, l'accusant de complot visant à priver le gouvernement de recettes fiscales.

Pernod conteste actuellement cette demande fiscale devant la Haute Cour de Delhi, arguant qu’elle n’a pas eu accès aux données clés sur les prix utilisées dans l’enquête.

AFFAIRE DE CONCURRENCE

L'autorité indienne de la concurrence a ordonné une enquête sur Pernod Ricard concernant des accords d'exclusivité présumés avec des détaillants visant à promouvoir ses marques au détriment de ses concurrents.

Depuis 2024, la Commission indienne de la concurrence examine des allégations selon lesquelles Pernod aurait conclu des accords collusoires avec des détaillants à New Delhi afin d'accroître sa part de marché.

ENQUÊTE À DELHI

Depuis 2022, Pernod fait l'objet d'un examen minutieux de la part de l'agence indienne de lutte contre la criminalité financière, l'Enforcement Directorate, dans le cadre d'une enquête visant à déterminer comment des détaillants, des fabricants et des politiciens auraient agi de concert pour tirer illégalement profit de la vente aux enchères de 2021 des licences de vente au détail d'alcool à New Delhi.

La politique de la capitale en matière d'alcool interdisait aux fabricants de participer à la vente au détail, directement ou indirectement. Pernod était “en infraction” car elle a effectivement utilisé des garanties bancaires pour investir dans des détaillants , a déclaré l'agence.

L'agence a également accusé Pernod d'avoir illégalement réalisé 23 millions de dollars de bénéfices en fournissant de fausses informations sur les prix aux autorités de Delhi.

Pernod a fermement nié ces allégations.

EXCLU DU MARCHÉ DE DELHI

En avril 2023, les autorités de New Delhi ont rejeté la demande de renouvellement de la licence de vente d'alcool de Pernod, invoquant les enquêtes en cours sur la société. Pernod a déclaré devant un tribunal de Delhi qu'elle subissait des “pertes massives” car ses marques n'étaient pas disponibles dans la ville.

En mai 2026, Reuters a rapporté que les régulateurs de la capitale indienne cherchaient à faire annuler le nouveau recours judiciaire de Pernod contre le rejet de sa licence de vente d'alcool dans la ville, qui, selon l'entreprise, a laissé ses activités “désespérément entravées” pendant trois ans.

IMPACT SUR LES INVESTISSEMENTS ET LES ACTIVITÉS

Les litiges fiscaux depuis 1994 ont rendu difficile l'exercice d'activités commerciales en Inde, a déclaré Pernod.

Dans une lettre adressée en 2021 au Premier ministre Narendra Modi, elle a déclaré que ces “litiges interminables” avaient pesé lourdement sur ses activités et freiné les nouveaux investissements du groupe visant à se développer en Inde.

En juillet 2022, elle a fait savoir à l'administration fiscale fédérale qu'elle était confrontée à des défis “importants” en matière de continuité des activités, les problèmes opérationnels paralysant sa chaîne d'approvisionnement.