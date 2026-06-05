EN BREF-Le combat de Trump à l'UFC à la Maison Blanche mêle coups de poing et politique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation de la Trump Organization aux paragraphes 25 et 26) par Bo Erickson

Le président américain Donald Trump fait entrer sa passion pour les arts martiaux mixtes à la Maison Blanche en organisant une soirée de combats en cage sur la pelouse sud le 14 juin — jour de son 80e anniversaire — dans le cadre des célébrations marquant le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis.

Cet événement de l'Ultimate Fighting Championship, composé de sept combats et baptisé "UFC Freedom 250", mêlera sport et spectacle politique, soulignant les liens de longue date qui unissent Trump à une ligue dont les dirigeants et de nombreux fans le soutiennent depuis plus d'une décennie.

POURQUOI L'UFC?

L'alliance de Trump avec l'UFC remonte au début des années 2000, lorsqu'il a accepté d'accueillir des événements dans son casino Taj Mahal, aujourd'hui en faillite, à Atlantic City, dans le New Jersey, alors que d'autres salles boudaient ce sport.

"Trump nous a donné notre chance alors que personne ne voulait nous parler", a déclaré le directeur général de l’UFC, Dana White, à Fox News en 2018.

White est devenu un proche allié, utilisant la popularité de ce sport — en particulier auprès des jeunes fans masculins — pour soutenir les campagnes de Trump depuis sa première candidature en 2016.

En 2019, Trump est devenu le premier président en exercice à assister à un combat de l'UFC. Ses apparitions font désormais partie du spectacle, souvent accompagnées d'une entrée soigneusement chorégraphiée et de places au premier rang.

COMBAT EN CAGE SUR LA PELOUSE SUD

Aujourd’hui, Trump fait entrer le combat à la Maison Blanche. La pelouse sud a été équipée d’une cage en forme d’octogone et d’une imposante structure métallique surnommée "la Griffe" par White.

Trump a suggéré d’organiser un tel événement alors qu’il était au bord du ring avec White lors d’un combat, quelques jours après sa victoire aux élections de 2024, a rapporté le magazine Time.

Les sept combats du 14 juin mettront en scène huit Américains et six autres combattants issus de quatre pays, tous des hommes. Le combat principal opposera le champion des poids légers Ilia Topuria, de Géorgie, qui défendra sa ceinture face au challenger américain Justin Gaethje. Les deux combattants feront leur entrée dans l’arène depuis le Bureau ovale, a déclaré White au magazine. La pesée aura lieu au Lincoln Memorial.

LE PUBLIC

Trump a présenté ces combats comme les "billets les plus difficiles à obtenir" de sa présidence.

Trump, sa famille et de hauts responsables du gouvernement seront assis autour du ring, et environ 4 000 sièges sont en cours d'installation sur la pelouse pour les invités. La Maison Blanche a renvoyé les questions concernant la liste des invités à l'UFC, qui n'a pas immédiatement répondu.

Un quart des billets est réservé aux militaires en service actif. Les soldats doivent satisfaire aux normes physiques de l'armée et porter leur uniforme de cérémonie à manches courtes pour y assister, a rapporté le Washington Post.

White a invité de nombreuses célébrités, dont Adam Sandler, Dwayne "The Rock" Johnson et Tom Brady, selon Time.

L'UFC s'attend à ce qu'environ 85 000 fans se rassemblent à l'extérieur du périmètre de la Maison Blanche pour suivre l'événement sur des écrans géants.

LA FACTURE ET L'AFFAIRE

La Maison Blanche a déclaré que l'UFC prenait en charge les frais de l'événement. La société mère de l'UFC, TKO Group Holdings TKO.N prévoit de dépenser 60 millions de dollars pour la production et la rémunération des combattants, a déclaré le président de la société, Mark Shapiro, selon le Sports Business Journal. Shapiro et White ont déclaré que le coût en valait la peine en termes de publicité. Parmi les sponsors figure Crypto.com, une société spécialisée dans les cryptomonnaies qui a annoncé en août 2025 un partenariat stratégique avec Trump Media, la société qui gère la plateforme de réseaux sociaux du président, Truth Social. L'événement sera diffusé par Paramount PSKY.O , qui a conclu en février un accord de 7,7 milliards de dollars avec l'UFC. Le méga-accord de Paramount visant à acquérir Warner Bros. Discovery pour 110 milliards de dollars fait actuellement l'objet d'un examen réglementaire par l'administration Trump.

En mai, la déclaration financière de Trump, qui répertoriait des milliers de transactions boursières récentes, a révélé un achat effectué le 25 mars d'une valeur comprise entre 15 001 et 50 000 dollars dans TKO Group Holdings, alors que Trump faisait la promotion de l'événement à la Maison Blanche. La Maison Blanchea renvoyé les questions concernant ces transactions à la Trump Organization.

Un porte-parole de la Trump Organization a déclaré que les participations de Trump étaient gérées par des institutions financières tierces indépendantes.

"Ni le président Trump, ni sa famille, ni la Trump Organization ne jouent un rôle dans la sélection, la direction, l’approbation, l’influence ou la sollicitation d’investissements spécifiques", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.