EN BREF-Des engagements d'investissement majeurs lors du sommet “Choose France”

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La France a annoncé 71 projets d'investissement étranger d'une valeur totale de 93 milliards d'euros (108,3 milliards de dollars) lors de son sommet annuel “Choose France” lundi, précisant qu'ils permettraient de créer plus de 15 600 emplois.

Les annonces les plus importantes concernaient l'intelligence artificielle et les centres de données, le président Emmanuel Macron cherchant à positionner la France comme une plaque tournante européenne pour les infrastructures d'IA, grâce notamment à son approvisionnement en électricité à faible empreinte carbone.

Voici quelques-unes des principales promesses d'investissement:

IA ET CENTRES DE DONNÉES

SoftBank 9984.T prévoit de développer et d'exploiter 5 GW de capacité de centres de données dédiés à l'IA en France, dont un investissement initial de 45 milliards d'euros pour 3,1 gigawatts en Hauts-de-France d'ici 2031. Ces projets devraient créer environ 8 600 emplois dans la construction et 900 emplois directs liés à l'exploitation.

Le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield BN.TO prévoit de porter ses investissements dans les infrastructures d'IA en France à 30 milliards d'euros, contre les 20 milliards annoncés en février 2025. Cet investissement porte sur un site d'IA à E-Valley, près de Cambrai, et un nouveau site d'IA à Escaudain.

La société néerlandaise de cloud IA Nebius NBIS.O prévoit de transformer un ancien site Bridgestone en un site informatique européen de premier plan, en investissant plus de 8 milliards d'euros pour une capacité cible de 240 mégawatts.

La société d'investissement d'Abu Dhabi MGX et la banque publique d'investissement française Bpifrance ont indiqué qu'un deuxième site dédié à l'IA devrait être sélectionné prochainement, représentant environ 7,5 milliards d'euros d'investissement et 700 emplois permanents une fois opérationnel.

Verne, spécialiste des centres de données à faible empreinte carbone, et la société d'investissement française Ardian prévoient de développer un campus d'infrastructures numériques en région parisienne, avec un investissement pouvant atteindre 5 milliards d'euros et une capacité cible de 500 MW.

Le groupe d'infrastructures numériques des Émirats arabes unis Phoenix Group PHX.AD , en collaboration avec DC Max, prévoit un premier campus de centres de données de 18 MW dans la région lyonnaise et un plan plus large comprenant environ 500 MW en France, représentant jusqu'à 4 milliards d'euros d'investissements potentiels.

Le groupe américain de logiciels d'entreprise Salesforce

CRM.N a annoncé un investissement supplémentaire de 2 milliards d'euros en France, comprenant notamment son premier pôle d'innovation en IA de l'UE à Paris.

INDUSTRIE, ÉNERGIE ET DÉCARBONISATION

La société portugaise de services publics EDP EDP.LS a annoncé 1,3 milliard d'euros de nouveaux investissements en France d'ici 2030, couvrant l'éolien terrestre et offshore, le solaire, le stockage par batterie et les infrastructures de réseau.

La société allemande d'énergies renouvelables Enertrag

ENRWHA.UL a annoncé un programme d'investissement de 1,1 milliard d'euros d'ici 2030 pour les infrastructures d'énergies renouvelables et de stockage par batterie en France.

Le groupe sidérurgique italien Marcegaglia a annoncé un investissement supplémentaire de 600 millions d'euros pour son projet Mistral à Fos-sur-Mer, portant le montant total des investissements prévus sur le site à environ 1,2 milliard d'euros.

Le groupe irlandais d'emballages en papier Smurfit Westrock

SWR.L a annoncé un investissement de près de 600 millions d'euros sur ses sites français au cours des trois à cinq prochaines années afin de moderniser et de décarboner ses activités.

SANTÉ ET PHARMACIE

La société pharmaceutique allemande Boehringer Ingelheim a annoncé un programme d'investissement de 500 millions d'euros d'ici 2030 dans le domaine de la santé animale.

LOGISTIQUE, COMMERCE DE DÉTAIL ET FINANCE

Le groupe immobilier belge VGP VGP1.BR va investir plus de 1,5 milliard d'euros dans des parcs d'activités et des installations logistiques.

Le groupe américain de commerce électronique et de cloud computing Amazon AMZN.O a annoncé la création de trois nouveaux sites logistiques et d'un nouveau centre de distribution, investissant 400 millions d'euros et créant plus de 3 000 emplois permanents.

Le groupe polonais de consignes automatiques et de livraison InPost INPST.AS , propriétaire de Mondial Relay, prévoit d'investir au moins 500 millions d'euros supplémentaires en France d'ici 2030 et prévoit de créer au moins 750 emplois.

DIVERTISSEMENT

L'organisation saoudienne E-Sport Foundation investira environ 250 millions d'euros dans l'organisation de la Coupe du monde d'e-sport à Paris cet été, ce qui, selon le gouvernement, devrait générer environ 600 millions d'euros d'impact économique indirect.

(1 $ = 0,8587 euros)