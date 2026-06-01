Entrée en Bourse de SpaceX: des boursicoteurs parient sur une confusion avec Virgin Galactic

La fusée Starship 39 de SpaceX décolle de Starbase lors du 12e vol d’essai, vu depuis South Padre Island, au Texas, le 22 mai 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

L'action de Virgin Galactic flambe à l'approche de l'entrée en Bourse record de SpaceX, alors qu'une poignée de spéculateurs parie sur une confusion entre les deux entreprises spatiales.

Le titre de Virgin Galactic - entreprise de tourisme spatial - a presque triplé en un mois, sans annonce majeure. Une envolée d'autant plus frappante que l'action ne vaut qu'environ 7 dollars.

Elle avait dépassé les 1 .100 dollars en 2021, avant de glisser progressivement sous l'effet des doutes des investisseurs, préoccupés par des coûts de développement jugés trop élevés pour des revenus encore très faibles.

Pour certains analystes, ce récent emballement haussier découle d'un "halo effect", un effet d'entraînement pour le secteur aérospatial lié à l'introduction en Bourse (IPO) de SpaceX.

La société du milliardaire Elon Musk pourrait signer la plus grosse IPO de l'histoire: ses actions devraient commencer à s'échanger dès le 12 juin à la Bourse de New York, avec l'ambition de lever près de 75 milliards de dollars.

Mais d'autres parient sur un phénomène beaucoup plus terre-à-terre: à savoir, la ressemblance entre les "tickers" des deux entreprises, symboles de quelques lettres qui les représentent sur le marché.

Le logo de Virgin Galactic au premier jour de cotation de la société à la Bourse de New York (NYSE), le 28 octobre 2019 à New York ( AFP / Johannes EISELE )

Virgin Galactic s'échange sous le ticker "SPCE", contraction probable de "space" (espace, en français). SpaceX, lui, a annoncé choisir "SPCX".

Une seule lettre les sépare: de quoi attiser l'intérêt de certains boursicoteurs en ligne, convaincus que des investisseurs pressés pourraient cliquer et acheter le mauvais titre le jour de l'entrée de SpaceX à Wall Street.

"Le jour de l'introduction en Bourse de SpaceX, certains vont taper le nom trop vite et ne verront qu'un seul symbole boursier qui N'EST PAS celui de SpaceX, mais celui d'une autre entreprise spatiale dont les trois premières lettres sont les MÊMES: SPC(E)", se moque un utilisateur sur le forum WallStreetBets du site Reddit, où se retrouvent 11 millions de boursicoteurs amateurs de défis risqués.

Selon cette logique, la vague d'achats actuelle d'action Virgin Galactic (SPCE) pourrait donc être un pari: acheter des actions SPCE aujourd'hui pour les revendre plus chers si d'autres se trompent de titre lors des premiers pas en Bourse de SpaceX.

Ce type de mouvement abrupt est typique des "meme stocks", ces actions dopées par des achats massifs de petits porteurs.