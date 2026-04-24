EN BREF-De l'Australie à l'Europe, les pays prennent des mesures pour limiter l'accès des enfants aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour concernant la Norvège et la Turquie.)

En décembre, l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, leur bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube (Alphabet GOOGL.O ) et Instagram et Facebook (Meta META.O ), dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant l'impact des réseaux sociaux sur la santé et la sécurité des enfants.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures prises par les pays et les entreprises pour réglementer l'accès aux réseaux sociaux.

AUSTRALIE

Une loi historique oblige les principales plateformes de réseaux sociaux à bloquer l'accès aux mineurs de moins de 16 ans à compter du 10 décembre 2025. Les entreprises qui ne se conforment pas à cette loi s'exposent à des amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (35,3 millions de dollars).

AUTRICHE

L'Autriche interdira les réseaux sociaux aux enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, a annoncé le gouvernement en mars. Le vice-chancelier Andreas Babler et le ministre délégué à la numérisation Alexander Proell ont déclaré que le projet de loi visant à instaurer cette interdiction serait finalisé d'ici juin.

BRÉSIL

La loi brésilienne sur les enfants et les adolescents dans le monde numérique, qui oblige les mineurs de moins de 16 ans à associer leurs comptes sur les réseaux sociaux à un tuteur légal et interdit les fonctionnalités addictives telles que le défilement infini, est entrée en vigueur le 17 mars.

ROYAUME-UNI

La Grande-Bretagne envisage d'interdire les réseaux sociaux à l'australienne et de renforcer les règles de sécurité relatives aux chatbots IA pour les enfants de moins de 16 ans dès cette année, a déclaré en février la ministre de la Technologie, Liz Kendall.

Des interdictions des réseaux sociaux, des couvre-feux et des limites de temps d'utilisation des applications seront testés chez 300 adolescents afin d'évaluer leur impact sur le sommeil des enfants, la vie familiale et le travail scolaire, a déclaré le gouvernement en mars.

CHINE

L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a mis en place un programme dit "mode mineur" qui impose des restrictions au niveau des appareils et des règles spécifiques aux applications afin de limiter le temps passé devant les écrans en fonction de l'âge.

DANEMARK

Le Danemark a annoncé en novembre qu'il interdirait les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que les parents pourraient autoriser l'accès à certaines plateformes aux enfants dès l'âge de 13 ans.

FRANCE

En janvier, l'Assemblée nationale française a approuvé un projet de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, face aux préoccupations croissantes concernant le harcèlement en ligne et les risques pour la santé mentale. Le projet de loi doit être examiné par le Sénat avant d'être soumis à un vote final à la Chambre basse.

ALLEMAGNE

Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne sont autorisés à utiliser les réseaux sociaux qu'avec le consentement de leurs parents. Mais les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que ces contrôles sont insuffisants.

GRÈCE

La Grèce interdira l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans à compter du 1er janvier 2027, a déclaré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis le 8 avril.

INDE

Le Karnataka, où se trouve le pôle technologique de Bengaluru, est devenu en mars le premier État indien à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. Les États voisins de Goa et de l'Andhra Pradesh envisagent également des restrictions.

Le conseiller économique en chef de l'Inde a appelé en janvier à l'instauration de restrictions d'âge sur les plateformes de réseaux sociaux, les qualifiant de "prédatrices" dans la manière dont elles maintiennent les utilisateurs connectés.

INDONÉSIE

L'Indonésie va restreindre l'accès aux plateformes de réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, a annoncé en mars son ministère des Communications et du Numérique. À partir du 28 mars, les comptes détenus par des enfants de moins de 16 ans sur des "plateformes à haut risque", notamment TikTok, Facebook, Instagram et Roblox RBLX.N , seront progressivement désactivés.

ITALIE

Les enfants de moins de 14 ans doivent obtenir l'autorisation de leurs parents pour créer un compte sur les réseaux sociaux, tandis qu'aucune autorisation n'est requise au-delà de cet âge.

MALAYSIE

La Malaisie a annoncé en novembre qu'elle interdirait l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans à partir de 2026.

NORVÈGE

La Norvège présentera un projet de loi au Parlement d'ici la fin de l'année 2026 visant à interdire aux enfants d'utiliser les réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 16 ans, en confiant aux entreprises technologiques la responsabilité de la vérification de l'âge, a déclaré le 24 avril le gouvernement travailliste minoritaire.

POLOGNE

Le parti au pouvoir en Pologne prépare une législation visant à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans et à rendre les plateformes responsables de la vérification de l'âge, a-t-il déclaré en février.

PORTUGAL Le Parlement portugais a approuvé en février un projet de loi exigeant le consentement explicite des parents pour que les enfants âgés de 13 à 16 ans puissent accéder aux réseaux sociaux. Les entreprises technologiques qui ne respectent pas ces restrictions s'exposent à des amendes pouvant atteindre 2% de leur chiffre d'affaires mondial.

SLOVÉNIE

La Slovénie élabore actuellement un projet de loi visant à interdire aux enfants de moins de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux, a déclaré en février le vice-Premier ministre Matej Arcon.

ESPAGNE

L'Espagne interdira l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans et les plateformes seront tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge, a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez début février.

On ignore si cette proposition d'interdiction devra être approuvée par la Chambre basse, très fragmentée.

TURQUIE

Le Parlement turc a adopté le 23 avril un projet de loi prévoyant notamment de restreindre l'accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans. En vertu de cette loi, qui comprend également des dispositions visant les réseaux sociaux, des espaces numériques sécurisés seront créés pour les mineurs, et une utilisation contrôlée sera encouragée.

ÉTATS-UNIS

La loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act) interdit aux entreprises de collecter des données personnelles auprès d'enfants de moins de 13 ans sans le consentement parental. Plusieurs États ont adopté des lois exigeant le consentement parental pour que les mineurs puissent accéder aux réseaux sociaux, mais celles-ci ont fait l'objet de recours judiciaires au motif qu'elles portaient atteinte à la liberté d'expression.

LÉGISLATION DE L'UE

En novembre, le Parlement européen a adopté une résolution, qui n'est pas juridiquement contraignante, appelant à fixer l'âge minimum à 16 ans pour l'accès aux réseaux sociaux.

Il a préconisé une limite d'âge harmonisée à l'échelle de l'UE de 13 ans pour l'accès aux réseaux sociaux, ainsi qu'une limite d'âge de 13 ans pour les services de partage de vidéos et les "compagnons IA".

SECTEUR DES TECHNOLOGIES

Les plateformes de réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook et Snapchat SNAP.N , stipulent que les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 13 ans pour s'inscrire.

Les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que ces contrôles sont insuffisants, et les données officielles de plusieurs pays européens montrent qu'un nombre considérable d'enfants de moins de 13 ans possèdent des comptes sur les réseaux sociaux.

(1 $ = 1,4029 dollar australien)