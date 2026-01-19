En Bourse, le luxe, l'automobile et les spiritueux paient cash l'escalade verbale UE/USA
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 10:47
Actions en hausse
WH Smith ( 11%) : le marché salue l'arrivée aux commandes du distributeur britannique de l'ancien dirigeant de Balfour Beatty, Leo Quinn.
D'Ieteren ( 8%) : le titre bondit après la rumeur propagée vendredi soir par le Financial Times, selon laquelle la filiale Belron (maison-mère de Carglass) serait en discussions préliminaires en vue d'une introduction en Bourse, sur la base d'une valorisation de 24 milliards d'euros.
Bayer ( 7%) : la Cour suprême américaine a accepté d'examiner l'affaire Durnell, qui a créé un précédent de remboursement des dégâts causés par le Roundup. Les juges auront à déterminer si la législation fédérale prime sur le droit des Etats fédérés. Un enjeu énorme pour le groupe allemand.
Polypeptide ( 4%) : le groupe suisse a amélioré son chiffre d'affaires en 2025, ce qui a permis aux marges de croître. Les objectifs de moyen terme ont été confirmés.
Fresnillo ( 4%) : le groupe minier britannique, spécialisé dans l'or et l'argent, bénéficie de la hausse du prix des matériaux précieux, dans le contexte d'aversion au risque actuel.
Défense ( Renk , Saab , Hensoldt , Dassault Aviation ...) : tous les titres du secteur continuent d'avoir le vent en poupe, avec les tensions UE / USA.
Actions en baisse
Genmab (-6%) : le laboratoire danois a annoncé que l'étude de phase III avec l'anticorps epcoritamab n'a pas atteint son critère principal dans le lymphome.
Hexagon (-5%) : Pareto Securities reste à conserver mais abaisse son objectif de cours de 132 à 115 SEK.
LVMH (-4,4%) : le secteur du luxe paie cash le renforcement des tensions entre l'UE et les USA au sujet du Groenland, qui pourrait aboutir à la surtaxation des produits du vieux continent. Dans les spiritueux, Rémy Cointreau (-3,6%) chute pour les mêmes raisons. On notera en parallèle que LVMH subit aussi les foudres de Morgan Stanley, qui a ramené de surpondérer à pondération de marché son avis, avec un objectif de cours de 635 EUR.
BMW (-4%) : le constructeur allemand est pénalisé par l'abaissement, de "acheter" à "conserver", de Berenberg. "BMW reste fondamentalement solide, ayant franchi de manière crédible son pic d'investissement pour ce cycle, mais sa valorisation semble désormais élevée et le risque lié aux bénéfices en Chine est de plus en plus palpable", commente le bureau d'études. Tout le secteur automobile européen, notamment les groupes allemands ( Mercedes -3,1%) est aussi pénalisé par les tensions douanières.
A lire aussi
-
SNCF Voyageurs a annoncé lundi la commande de 15 TGV supplémentaires à Altsom, des trains nouvelle génération sur lesquels la compagnie ferroviaire compte pour faire face à la concurrence en France et en Europe, mais dont la mise en service a pris du retard. La ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi qu'elle allait dissoudre la chambre basse du Parlement et convoquer des élections législatives anticipées le 8 février, mettant son sort dans la balance afin d'obtenir un mandat renforcé pour son ambitieux ... Lire la suite
-
Engie a annoncé lundi le bouclage financier avec son partenaire émirati Masdar du projet solaire Khazna aux Émirats Arabes Unis (EAU), l’un des plus grands parcs photovoltaïques de la région et le plus important jamais développé par l’énergéticien français, d’une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer