 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 850,07
+1,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Emmanuel Macron propose un "triple agenda" lors de sa rencontre avec Xi Jinping
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 06:45

Le président français Emmanuel Macron en visite en Chine

Le président français Emmanuel Macron en visite en Chine

Emmanuel Macron a proposé jeudi un "triple agenda" pour les relations entre la France et la Chine lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping à Pékin.

Le chef de l'Etat a proposé un "triple agenda positif pour nos relations. Celui de stabilité géopolitique de rééquilibrage économique et de soutenabilité environnementale".

"Nous devons continuer à nous mobiliser en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde, et de l'Ukraine, différentes régions du monde qui sont touchées par la guerre", a affirmé Emmanuel Macron.

"La capacité que nous avons à oeuvrer ensemble est déterminante."

Cette rencontre entre les deux chefs d'Etat intervient dans un contexte de tensions entre la Chine et l'Union européenne, à l'heure où la montée en puissance chinoise bouleverse les relations commerciales, sécuritaires et diplomatiques mondiales.

"GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE RÉÉQUILIBRÉE"

Emmanuel Macron dit vouloir, à l'occasion du G7 d'Evian en juin 2026, initier un dialogue avec "les grands acteurs, au premier rang desquels la Chine sur les déséquilibres économiques mondiaux et de la gouvernance mondiales".

Le président français a plaidé pour une "gouvernance économique rééquilibrée" qui "doit également se traduire dans notre relation économique et commerciale bilatérale".

"Là encore, il existe des solutions investissement croisé créateur de valeur ajoutée, partenariats dans de nombreux domaines."

Emmanuel Macron était notamment accompagné des dirigeants d'Airbus, de BNP Paribas, de Schneider Electric et d'Alstom.

Le chef de l'Etat a estimé que la France et la Chine devaient poursuivre leurs efforts communs pour "apporter des réponses concrètes aux enjeux globaux", notamment en matière de biodiversité.

Le président français, qui a débuté sa quatrième visite d'Etat en Chine mercredi par une visite de la Cité interdite, doit de nouveau s'entretenir avec Xi Jinping vendredi lors d'un déplacement à Chengdu, dans la province du Sichuan (centre).

(Joe Cash; version française Camille Raynaud)

Emmanuel Macron
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 06:52

    Blablabla

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton à Paris
    France-La CGT appelle à la grève chez Moët Hennessy pour des compensations financières
    information fournie par Reuters 04.12.2025 07:04 

    par Tassilo Hummel PARIS, 4 décembre - Les employés de la filière vin et spiritueux du groupe LVMH, Moët Hennessy, sont appelés à manifester vendredi par la CGT, qui demande l'ouverture d'une négociation sur les compensations financières, selon un tract consulté ... Lire la suite

  • Les logos de Facebook et Meta, le 9 janvier 2025 à Francfort en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Australie: Meta exclut les moins de 16 ans de ses plateformes, acculé par Canberra
    information fournie par AFP 04.12.2025 06:50 

    Le géant technologique américain Meta a annoncé jeudi commencer à supprimer les comptes des utilisateurs australiens de moins de 16 ans sur Instagram, Threads et Facebook , devançant leur exclusion généralisée des réseaux sociaux le 10 décembre, une première mondiale ... Lire la suite

  • Le président chinois Xi Jinping (à gauche) et le président français Emmanuel Macron (à droite) passent en revue la garde d'honneur lors d'une cérémonie de bienvenue au Palais du Peuple à Pékin, le 4 décembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Macron presse Xi sur l'Ukraine et les déséquilibres commerciaux
    information fournie par AFP 04.12.2025 06:02 

    Le président français Emmanuel Macron a pressé jeudi son homologue chinois Xi Jinping d'oeuvrer à mettre fin à la guerre en Ukraine et à corriger les déséquilibres commerciaux, lors d'une visite en grande pompe à Pékin. "Nous devons continuer à nous mobiliser en ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 04.12.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * ERAMET ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank