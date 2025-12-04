Emmanuel Macron propose un "triple agenda" lors de sa rencontre avec Xi Jinping

Le président français Emmanuel Macron en visite en Chine

Emmanuel Macron a proposé jeudi un "triple agenda" pour les relations entre la France et la Chine lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping à Pékin.

Le chef de l'Etat a proposé un "triple agenda positif pour nos relations. Celui de stabilité géopolitique de rééquilibrage économique et de soutenabilité environnementale".

"Nous devons continuer à nous mobiliser en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde, et de l'Ukraine, différentes régions du monde qui sont touchées par la guerre", a affirmé Emmanuel Macron.

"La capacité que nous avons à oeuvrer ensemble est déterminante."

Cette rencontre entre les deux chefs d'Etat intervient dans un contexte de tensions entre la Chine et l'Union européenne, à l'heure où la montée en puissance chinoise bouleverse les relations commerciales, sécuritaires et diplomatiques mondiales.

"GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE RÉÉQUILIBRÉE"

Emmanuel Macron dit vouloir, à l'occasion du G7 d'Evian en juin 2026, initier un dialogue avec "les grands acteurs, au premier rang desquels la Chine sur les déséquilibres économiques mondiaux et de la gouvernance mondiales".

Le président français a plaidé pour une "gouvernance économique rééquilibrée" qui "doit également se traduire dans notre relation économique et commerciale bilatérale".

"Là encore, il existe des solutions investissement croisé créateur de valeur ajoutée, partenariats dans de nombreux domaines."

Emmanuel Macron était notamment accompagné des dirigeants d'Airbus, de BNP Paribas, de Schneider Electric et d'Alstom.

Le chef de l'Etat a estimé que la France et la Chine devaient poursuivre leurs efforts communs pour "apporter des réponses concrètes aux enjeux globaux", notamment en matière de biodiversité.

Le président français, qui a débuté sa quatrième visite d'Etat en Chine mercredi par une visite de la Cité interdite, doit de nouveau s'entretenir avec Xi Jinping vendredi lors d'un déplacement à Chengdu, dans la province du Sichuan (centre).

(Joe Cash; version française Camille Raynaud)