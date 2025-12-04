 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 873,62
+2,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Australie: Meta exclut les moins de 16 ans de ses plateformes, acculé par Canberra
information fournie par AFP 04/12/2025 à 06:50

Les logos de Facebook et Meta, le 9 janvier 2025 à Francfort en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les logos de Facebook et Meta, le 9 janvier 2025 à Francfort en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le géant technologique américain Meta a annoncé jeudi commencer à supprimer les comptes des utilisateurs australiens de moins de 16 ans sur Instagram, Threads et Facebook , devançant leur exclusion généralisée des réseaux sociaux le 10 décembre, une première mondiale voulue par Canberra pour les protéger des algorithmes "prédateurs".

"Nous mettons tout en œuvre pour supprimer tous les comptes des utilisateurs que nous estimons être âgés de moins de 16 ans d'ici le 10 décembre, mais la mise en conformité avec la loi sera un processus continu en plusieurs étapes", a déclaré un porte-parole du groupe.

Il a précisé que ces mêmes utilisateurs peuvent toujours enregistrer et télécharger leur historique en ligne.

Et "avant vos 16 ans, nous vous informerons que vous serez bientôt autorisés à retrouver l'accès à ces plateformes, et vos contenus seront rétablis exactement tels que vous les avez laissés", a-t-il ajouté.

Des centaines de milliers de mineurs doivent être touchés par cette mesure, qui touche aussi TikTok, Snapchat ou encore Twitch. Instagram compte à lui seul quelque 350.000 utilisateurs australiens de 13 à 15 ans.

Sont toutefois exemptées pour l'heure WhatsApp - messagerie détenue par Meta -, Pinterest ou encore la plateforme de jeux vidéo en ligne Roblox.

- "Franchement étrange" -

Meta a demandé à ce que les magasins d'applications (tels que l'App Store d' Apple ou le Google Play Store) soient eux-mêmes tenus responsables de la vérification de l'âge des utilisateurs plutôt que les réseaux sociaux. Ce qui "éviterait aux adolescents d'avoir à vérifier leur âge plusieurs fois sur différentes applications", soutient la société.

Le géant du streaming vidéo YouTube a pour sa part qualifié de "précipitée" mercredi l'interdiction imminente des réseaux aux jeunes Australiens, mais assuré que tous les utilisateurs de la tranche d'âge concernée seraient automatiquement exclus le 10 décembre. L'entreprise s'appuiera sur les âges renseignés par les internautes sur leurs comptes Google, servant à se connecter à YouTube.

Néanmoins, les mineurs pourront toujours accéder au site sans compte comme n'importe quel utilisateur. Et ils n'auront plus accès à des fonctionnalités comme les "filtres de sécurité" conçus, par exemple, pour empêcher des vidéos non destinées à certains publics d'apparaître. Selon YouTube, l'interdiction décidée par Canberra rendra "les enfants australiens moins en sécurité sur YouTube".

Le gouvernement australien a reconnu que l'interdiction serait loin d'être parfaite au début et que certains jeunes Australiens passeraient entre les mailles du filet avant que le système ne soit amélioré.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a qualifié les réseaux sociaux de "plateformes de pression sociale, vectrices d'anxiété, un outil pour les arnaqueurs et, pire que tout, pour les prédateurs en ligne".

Les opérateurs en infraction s'exposeront à des amendes de près de 28 millions d'euros sans "avancées raisonnables" pour se mettre en conformité. Cependant, ce concept n'a pas été clairement expliqué par les autorités.

La ministre australienne des Communications Anika Wells a qualifié la position de l'entreprise de "franchement étrange". "Si YouTube nous rappelle à tous qu'il n'est pas sûr et qu'il contient des contenus inappropriés pour les utilisateurs soumis à une restriction d'âge, c'est un problème que YouTube doit résoudre", a-t-elle déclaré.

Pour Mme Wells, "cette loi en particulier ne résoudra pas tous les problèmes liés à Internet, mais elle permettra aux enfants de devenir plus facilement une meilleure version d'eux-mêmes".

Valeurs associées

APPLE
284,1500 USD NASDAQ -0,71%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
639,6000 USD NASDAQ -1,16%
PINTEREST RG-A
27,405 USD NYSE +1,93%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Wiener Stadthalle le 19 septembre 2025 à Vienne, ville choisie pour accueillir le Concours Eurovision de la Chanson 2026 ( AFP / Joe Klamar )
    L'Eurovision se penche sur la participation d'Israël après des appels au boycott
    information fournie par AFP 04.12.2025 06:47 

    La question sensible de la participation d'Israël au célèbre Concours Eurovision de la Chanson doit être débattue par les membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) lors d'une réunion de deux jours qui s'ouvre jeudi à Genève. Plusieurs pays - l'Espagne, ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron en visite en Chine
    Emmanuel Macron propose un "triple agenda" lors de sa rencontre avec Xi Jinping
    information fournie par Reuters 04.12.2025 06:45 

    Emmanuel Macron a proposé jeudi un "triple agenda" pour les relations entre la France et la Chine lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping à Pékin. Le chef de l'Etat a proposé un "triple agenda positif pour nos relations. Celui de stabilité géopolitique ... Lire la suite

  • Le président chinois Xi Jinping (à gauche) et le président français Emmanuel Macron (à droite) passent en revue la garde d'honneur lors d'une cérémonie de bienvenue au Palais du Peuple à Pékin, le 4 décembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Macron presse Xi sur l'Ukraine et les déséquilibres commerciaux
    information fournie par AFP 04.12.2025 06:02 

    Le président français Emmanuel Macron a pressé jeudi son homologue chinois Xi Jinping d'oeuvrer à mettre fin à la guerre en Ukraine et à corriger les déséquilibres commerciaux, lors d'une visite en grande pompe à Pékin. "Nous devons continuer à nous mobiliser en ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 04.12.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * ERAMET ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank