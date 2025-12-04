 Aller au contenu principal
France : la CGT appelle à la grève chez Moët Hennessy pour des compensations financières
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 07:04

Le logo de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton à Paris

par Tassilo Hummel

PARIS, 4 décembre - Les employés de la filière vin et spiritueux du groupe LVMH, Moët Hennessy, sont appelés à manifester vendredi par la CGT, qui demande l'ouverture d'une négociation sur les compensations financières, selon un tract consulté par Reuters.

C'est la première fois qu'un appel à la grève est lancé à l'attention des principales marques de Moët Hennessy, des cognacs Hennessy aux champagnes Veuve Clicquot, ce qui représente un défi pour Alexandre Arnault, fils du milliardaire Bernard Arnault, qui est devenu cette année directeur-général adjoint de la filiale.

La CGT demande l'ouverture rapide d'une négociation sur les compensations financières et le versement d'une prime de Noël exceptionnelle pour 2025, indique le tract.

Moët Hennessy n'a pas répondu à une demande de commentaire sur sa politique salariale.

"Tous ensemble, réclamons un partage de la richesse plus juste chez LVMH et MH et à la hauteur des efforts fournis par le collectif", écrit la CGT dans un tract qui doit être distribué aux salariés jeudi.

"Il faut que Bernard Arnault comprenne que si son groupe est devenu le numéro 1 du luxe dans le monde, c'est en grande partie par le travail et le 'savoir-faire' de ses salariés", indique le tract.

"Nous lui demandons juste, à minima, un maintien des rémunérations pour l'ensemble des salariés de Moët Hennessy."

La grève de vendredi devrait être suivie par d'autres journées de mobilisations dans les prochains mois, ont déclaré à Reuters deux sources syndicales.

Les grèves sont rares dans le secteur du luxe qui, après des années de croissance robuste observe un ralentissement avec des ventes qui plafonnent en Chine couplé à des droits de douane américains qui ont pesé sur la demande.

L'activité boissons de LVMH, qui représente 7% des ventes du géant français, a enregistré un profit de 524 millions d'euros lors du premier semestre 2025, en chute de 33% par rapport à l'année précédente.

(Reportage de Tassilo Hummel; version française Zhifan Liu)

Résultats d'entreprise
  • 08:39

    c'est le ruissellement qui déborde.....!

