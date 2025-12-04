Exosens prolonge son accord d'approvisionnement avec Theon
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 07:25
Dans un marché où l'offre mondiale reste structurellement inférieure à la demande, cette prolongation garantit les capacités de production des deux entreprises et leur permet de répondre à la forte hausse des besoins sur les marchés de la défense.
Dans le cadre de l'accord, Theon convertira d'ici la fin de l'année ses options 2027-2028 en commandes fermes, ce qui permettra d'absorber une part significative de l'augmentation des capacités de production récemment annoncée par Exosens et opérationnelle en 2027.
"Cet accord renforce également la position d'Exosens en tant que fournisseur privilégié des forces armées européennes, tout en étendant sa présence à l'échelle mondiale", affirme le spécialiste des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie.
