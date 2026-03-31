Emmanuel Macron entame une visite officielle au Japon

Le président français Emmanuel Macron visite Disneyland Paris

Le président français ‌Emmanuel Macron est arrivé mardi au Japon, première étape d'une ​tournée asiatique qui l'emmènera également en Corée du Sud, deux pays avec lesquels il entend renforcer les liens économiques dans un ​contexte de crise mondiale liée à la guerre au Moyen-Orient.

Une importante délégation composée ​de cinq ministres - dont ceux ⁠des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, de la Défense Catherine Vautrin ‌et de la Culture Catherine Pégard - ainsi que de nombreux chefs d'entreprises l'accompagnent dans ce voyage ​qui le tiendra près ‌d'une semaine loin de Paris.

Emmanuel Macron rencontrera ⁠notamment la Première ministre japonaise Sanae Takaichi mercredi et déjeunera avec l'empereur Naruhito dans le cadre de sa visite officielle à ⁠Tokyo.

Une visite d'Etat ‌est prévue ensuite jeudi et vendredi en Corée ⁠du Sud où le président s'entretiendra avec son homologue ‌Lee Jae-myung, rendra hommage aux combattants de la guerre ⁠de Corée, échangera avec des étudiants et inaugurera ⁠le centre Pompidou ‌Hanwha de Séoul, un bâtiment imaginé par l'architecte français Jean-Michel ​Wilmotte.

La situation au Moyen-Orient et ‌ses conséquences sur l'approvisionnement en hydrocarbures et le commerce mondial seront abordés par le ​chef de l'Etat et ses interlocuteurs à l'approche du sommet du G7 de juin à Evian (Haute-Savoie) auquel ⁠le Japon, membre à part entière, et la Corée, membre du G20, sont conviés.

"Nous sommes, comme eux, impactés par les effets économiques de la crise et nous pourrons examiner des solutions", souligne la présidence française.

(Avec pool et Elizabeth Pineau à Paris, édité ​par Sophie Louet)