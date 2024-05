Emmanuel Macron appelle TotalEnergies à "clarifier" sa position sur son lieu de cotation boursière

"La France accompagne ceux qui croient en la France, pas les autres", a souligné le président, en soulignant les risques, notamment géopolitiques, que courent les entreprises américaines.

Patrick Pouyanné et Emmanuel Macron à Paris, le 6 mai 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"Je ne peux pas croire qu'il s'éloigne de la France". Emmanuel Macron a demandé mercredi 22 mai au géant pétrolier TotalEnergies de "clarifier" sa position concernant une éventuelle cotation principale du groupe français à la Bourse de New York, dans un entretien publié par L'Express .

Fin avril, le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, avait dit dans un entretien à Bloomberg qu'il réfléchissait à une cotation principale de l'entreprise à la Bourse de New York. Le groupe est aujourd'hui coté à Paris, mais a déjà des titres inscrits à Londres et New York de manière secondaire. "Je pense qu'il s'agit d'une question légitime", avait jugé le dirigeant du fleuron du CAC 40, en soulignant qu'il y avait là "un débat". "Ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question d'affaires", avait-il considéré, tout en assurant que le siège social de ce fleuron du CAC 40 resterait bien à Paris.

Le président de la République s'était déjà déclaré la semaine dernière "pas du tout ravi" à l'idée d'une cotation de TotalEnergies hors de France .

"Être une entreprise française est un avantage incomparable"

"Je pense que Total n'a jamais eu à se plaindre d'être français quand il partait sur ses marchés à l'export. Je suis convaincu qu'ils marqueront cet attachement et clarifieront ce qui relève de la rumeur, et pas d'autre chose", a déclaré Emmanuel Macron à L'Express . "Je ne peux pas croire qu'il s'éloigne de la France", a-t-il ajouté.

"Quiconque a vécu une cotation aux États-Unis sait que cette opération est dix fois plus compliquée qu'en France ou en Europe . Quand on observe les marchés sur lesquels opère le groupe, et qu'on connaît les risques de contentieux lorsqu'on est coté aux États-Unis, je pense que cela se regarde à deux fois", développe M. Macron.

"Géopolitiquement, ensuite, être une entreprise française est un avantage incomparable par rapport à une entreprise américaine qui va être prise dans la confrontation avec la Chine. En Afrique, au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, être français a beaucoup d'atouts... La France accompagne ceux qui croient en la France, pas les autres ", relève-t-il.

Près de la moitié de l'actionnariat de TotalEnergies est désormais constituée d'actionnaires institutionnels (fonds de pension, gestionnaires d'actifs, assureurs...) nord-américains.