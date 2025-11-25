 Aller au contenu principal
Emmanuel Cuche rejoint le pôle high yield de Lazard Frères Gestion
information fournie par Agefi Asset Management  25/11/2025 à 08:15

Lazard Frères Gestion a nommé Emmanuel Cuche analyste-gérant high yield dans l’équipe d’Alexia Latorre, aux côtés de Qihang Zhang et Cédric Milcendeau. Cette évolution, effective depuis le 1er septembre 2025, vient renforcer l’équipe high yield dont les encours ont dépassé le milliard d’euros en 2024.

Arrivé en 2018 au sein de Lazard Frères Gestion, Emmanuel Cuche était jusqu’alors analyste-gérant sur le segment des obligations convertibles. Il rejoint désormais le pôle d’Alexia Latorre.

Préalablement, Emmanuel Cuche avait réalisé un stage au sein de l’équipe actions de Lazard Frères Gestion en 2015, puis avait travaillé trois ans chez Acer Finance, où il avait occupé les postes de gérant multi-asset puis de directeur des investissements.

Laurence Marchal

