Automobile : avec une facture moyenne de 400 euros, les garagistes gagnent plus avec moins de réparations

La hausse des factures moyennes s'explique par "des interventions plus techniques", notamment sur les véhicules électriques.

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le chiffre d'affaire des garagistes en France a progressé en 2025, malgré moins d'entrées en atelier, porté par un coût des réparations en hausse, à 400 euros en moyenne, indique le baromètre Mobilians-Solware lundi 23 février.

Le chiffre d'affaires des entreprises du secteur a augmenté de 0,8% l'an dernier , selon cette étude réalisée auprès de 1.164 ateliers de mécanique et de carrosserie. Le panier moyen dans les 796 ateliers de mécanique recensés était en hausse de 2,7%, à 403 euros contre 392 euros en 2024, pour un nombre d'entrées en atelier en baisse de 2,2%, à 41 entrées. Si les recettes liées à la vente de pièces reculent de 0,5%, le prix de la main d'œuvre augmente de 2,6%.

Des interventions plus techniques

Même tendance dans les ateliers de carrosserie, avec une baisse du nombre d'entrées de 1,8% et une hausse du panier moyen de 4,3%, à 1.705 euros contre 1.634 euros.

La hausse des factures moyennes s'explique par "des interventions plus techniques et l'évolution des besoins de réparation" , précise Mobilians, qui fédère les professions de l'aval de l'automobile.

D'une part le parc automobile vieillit, ce qui oblige davantage de propriétaires à faire entretenir et réparer leurs véhicules. D'autre part l'arrivée des voitures électriques implique des réparations fondées davantage sur l'électronique que la mécanique, avec de coûteux équipement de diagnostic.

Fin décembre 2025 circulaient 42,5 millions de voitures, de 12,3 ans d'âge en moyenne contre 11,9 ans fin 2024, et même 14 ans dans les départements ruraux, selon le cabinet AAA Data.