Emirates annonce la suspension de tous les vols à destination et en provenance de Dubaï

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Emirates a déclaré samedi que tous les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre, selon un message de la compagnie nationale des Émirats arabes unis sur X.
Emirates a mis en place des services limités au départ de Dubaï et d'Abou Dhabi par le biais de couloirs aériens sécurisés.
