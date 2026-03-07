 Aller au contenu principal
Emirates annonce la suspension de tous les vols à destination et en provenance de Dubaï
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Emirates a déclaré samedi que tous les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre, selon un message de la compagnie nationale des Émirats arabes unis sur X.

Emirates a mis en place des services limités au départ de Dubaï et d'Abou Dhabi par le biais de couloirs aériens sécurisés.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
92,99 USD Ice Europ +10,30%
Pétrole WTI
91,79 USD Ice Europ +16,37%
