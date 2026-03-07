Emirates annonce la suspension de tous les vols à destination et en provenance de Dubaï

Emirates a déclaré samedi que tous les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre, selon un message de la compagnie nationale des Émirats arabes unis sur X.

Emirates a mis en place des services limités au départ de Dubaï et d'Abou Dhabi par le biais de couloirs aériens sécurisés.