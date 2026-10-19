Crise politique et violences en France : les derniers développements

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, au centre, s'exprime à l'issue d'une cellule interministérielle de crise, le 19 octobre 2026 à Paris ( POOL / JULIEN DE ROSA )

Voici les derniers développements de la crise politique et sociale et des violences en cours en France, à six mois de l'élection présidentielle.

La journée nationale de mobilisation du 17 octobre contre la "vie chère" a connu des manifestations pacifiques, et en marge des violences d'ampleur qui ont sidéré et mettent sous pression le gouvernement, critiqué pour sa stratégie de maintien de l'ordre.

Le Premier ministre annonce des couvre-feux "localisés"

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé lundi à la mi-journée avoir demandé aux préfets de "déclencher un certain nombre de couvre-feux" lundi soir qui seront "partiels" et "localisés" afin de protéger notamment les commerces.

Il a ajouté, à l'issue d'une réunion de la cellule interministérielle de crise, qu'un état d'urgence pourrait être instauré "si c'est utile", tout en prévenant que la mise en place de couvre-feux lui paraît "davantage adaptée".

Il a aussi accusé le "mouvement de l'ultragauche" de vouloir "organiser un désordre (...) profond dans le pays jusqu'à l'élection présidentielle".

Violences : les maires fulminent et réclament des comptes à l'Etat

Des voitures brûlées dans une rue de Paris, le 19 octobre 2026 ( AFP / Kiran RIDLEY )

L'un, à Marseille, a été obligé d'appeler le président de la République pour avoir du renfort policier. L'autre, à Limoges, a regardé le beffroi de son hôtel de ville se consumer. Après les violences du 17 octobre, les maires des villes touchées réclament de la "transparence" et "une réponse politique".

"Nous avons eu pour la première fois, le sentiment que des pans entiers de nos villes avaient été laissés sans protection", écrivent les maires de gauche de Paris, Marseille et Lyon dans une tribune publiée lundi par le quotidien Libération. Dimanche, ils ont demandé à être reçus par le Premier ministre, qui en a accepté le principe sans calendrier pour l'instant.

Le gouvernement exige le retrait d'annonces de revente en ligne

Une boutique pillée à Paris le 17 octobre 2026 ( AFP / Kiran RIDLEY )

Le gouvernement français réunit lundi plusieurs plateformes en ligne pour exiger le retrait d'annonces de revente d'articles issus de commerces pillés, a indiqué sur X la ministre déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff.

"Des articles volés ce week-end" à travers la France "sont proposés à la vente sur certaines plateformes", a assuré la ministre, qui a indiqué attendre un retrait "sans délai" des annonces concernées.

Un fonds pour les équipements publics détruits

Le gouvernement va mettre en place un fonds exceptionnel pour aider les collectivités à reconstruire les équipements publics détruits lors des violences du week-end, a annoncé lundi la ministre chargée des Collectivités territoriales, Françoise Gatel.

Les organisations étudiantes promettent de rester mobilisées

Les principales organisations étudiantes ont promis lundi de rester mobilisées, dénonçant un gouvernement "à côté de la plaque" au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, sans communiquer à ce stade de date en particulier.

Plusieurs campus étaient encore fermés lundi, comme certains de l'université de Lille, de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore l'université Paris 8, entre autres, ont annoncé les universités sur les réseaux sociaux.

Présidentielle : le RN cherche à capitaliser sur l'image du parti de l'ordre

Le Rassemblement national (RN) dénonce "l'impuissance" du gouvernement et accuse La France insoumise (gauche radicale) de vouloir provoquer "une guerre civile" : après les violences commises en marge de la mobilisation du 17 janvier, la formation d'extrême droite se pose en parti de l'ordre avec l'espoir d'élargir son électorat en vue de la présidentielle de 2027.

Attal : le gouvernement doit "prendre la mesure du traumatisme des Français"

L'ex-Premier ministre macroniste Gabriel Attal, le 14 octobre 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Après que "l'autorité de l’État a failli" ce week-end, le gouvernement doit "prendre la mesure du traumatisme des Français" et "aller beaucoup plus loin" dans sa réponse aux violences autour des manifestations, a estimé lundi auprès de l'AFP l'ex-Premier ministre macroniste Gabriel Attal.

Les Chinois voyageant en France appelés à "renforcer leurs mesures de sécurité"

Le ministère chinois des Affaires étrangères et l'ambassade de Chine en France ont appelé les Chinois se trouvant en France à "renforcer leur vigilance face aux risques, suivre de près l'évolution de la situation locale, renforcer les mesures de sécurité et éviter les zones de manifestation", selon la télévision d'Etat CCTV.

Violences en France : Trump et d'autres dirigeants mettent en cause l'immigration

Face aux violences qui ont embrasé la France, plusieurs dirigeants internationaux, Donald Trump en tête, ont soufflé sur les braises en rejetant la faute sur l'"immigration", à rebours d'une majorité de politiques et experts français qui pointent eux du doigt l'ultra-gauche et la polarisation croissante de la société.

"La France brûle! L'immigration de personnes issues d'un monde totalement différent, des personnes qui ont la haine au cœur, a brisé ce pays autrefois grand", a lancé dimanche le locataire de la Maison-Blanche: "Fermez vos frontières et reprenez le contrôle, avant qu'il ne soit trop tard!".

Le Premier ministre hongrois, Peter Magyar, et le chef du parti d'extrême droite espagnol Vox, Santiago Abascal, ont également mis en cause l'immigration.

Macron en tournée dans le Golfe

Le président français Emmanuel Macron et son homologue émirati Mohamed ben Zayed Al-Nahyane le 19 octobre 2026 à Abou Dhabi ( POOL / Benoit Tessier )

Après le week-end de violences qui ont sidéré la France et compromettent la fin d'un quinquennat déjà chaotique, le président Emmanuel Macron a entamé lundi une tournée de trois jours dans le Golfe afin de sécuriser des volumes de carburant pour faire baisser les prix à la pompe.

Quelques heures après avoir tenté de reprendre la main sur le plan intérieur dans une adresse aux Français, M. Macron a rejoint le Koweït, avant les Emirats arabes unis puis le Bahreïn et le Qatar d'ici mercredi.

L'UE dit que le droit à manifester pacifiquement "doit être protégé" et dénonce les pillages en France

L'Union européenne (UE) a appelé lundi la France à "protéger" le droit à manifester pacifiquement, tout en qualifiant d'"inacceptables" les pillages et incendies qui ont eu lieu au cours du week-end.

"Il ne faut pas assimiler les personnes qui manifestent pacifiquement à celles qui commettent des actes de violence", a souligné un porte-parole de la Commission, Markus Lammert.

Violences: Nuñez exclut une remise en cause de la tenue des prochains matchs de football

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a exclu lundi une remise en cause de la tenue des prochains matchs de football en France.

"La question ne se pose pas pour le match de (mardi) soir entre le Paris-Saint-Germain et le Barcelone Football Club" à Paris "et pour d'autres matchs qui peuvent avoir lieu en Coupe d'Europe", notamment "à Lille".

Commerces : au moins 3.000 touchés, le gouvernement annonce des aides

Le gouvernement a annoncé lundi "qu'au moins 3.000 commerces" avaient été touchés par des dégradations ou des pillages ce week-end, qu'ils pourraient bénéficier de mesures de chômage partiel dès mardi et qu'un "fonds de soutien spécifique" allait être lancé.

"Il n'est pas question qu'il y ait de la casse sociale dans cette affaire", a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu.

La coordination des gilets jaunes annonce un "acte II" samedi 24 octobre

Des manifestants portant des gilets jaunes font face à des gendarmes place de la République à Paris le 17 octobre 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

La coordination de gilets jaunes à l'origine des manifestations du 17 octobre contre "la vie chère" annonce lundi matin un "acte II" avec de nouvelles actions pour samedi 24 octobre, ainsi que pour le 31 octobre.

Sur le site 17octobregiletjaune.net, cette coordination a affiché une carte des mobilisations prévues le 24 octobre avec déjà plusieurs dizaines d'actions programmées.