Emerald AI est valorisée à 1,05 milliard de dollars à l'issue d'un tour de table de série A

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Emerald AI, qui développe des logiciels destinés à aider les centres de données spécialisés dans l'IA à réduire ou à réorienter leur consommation d'électricité lorsque les réseaux électriques sont sous pression, a annoncé mardi avoir levé 150 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise l'entreprise à 1,05 milliard de dollars.

L'intérêt des investisseurs pour les start-ups spécialisées dans les infrastructures d'IA s'est intensifié au cours de l'année écoulée, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour augmenter la capacité de leurs centres de données, ce qui fait grimper les valorisations et accélère les levées de fonds pour les entreprises qui s'attaquent à des goulots d'étranglement tels que la disponibilité de l'électricité.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ce tour de table de série A a été co-dirigé par Energize Capital et DCVC et a bénéficié de la participation de plusieurs investisseurs financiers et stratégiques, portant le montant total des fonds levés par l’entreprise à plus de 220 millions de dollars.

* L’entreprise a déclaré qu’elle transformait les centres de données d’IA en actifs flexibles du réseau électrique, capables d’ajuster dynamiquement leur consommation d’électricité en fonction des conditions du réseau.

* Morgan Stanley prévoit que la demande mondiale d’électricité augmentera de plus de 1 000 milliards de kWh par an d’ici 2030, les centres de données contribuant à près de 20 % de cette croissance.

* "Nous avons fondé Emerald AI avec la conviction que l’intelligence à l’origine de la révolution de l’IA pourrait résoudre son propre plus grand goulot d’étranglement: l’énergie", a déclaré le Dr Varun Sivaram, fondateur et directeur général d’Emerald AI.

* L'entreprise a indiqué qu'elle utiliserait ces nouveaux capitaux pour étendre ses déploiements commerciaux à l'échelle mondiale auprès de ses clients, parmi lesquels figurent des entreprises de pointe dans le domaine de l'IA, des opérateurs de centres de données et des fournisseurs d'électricité.