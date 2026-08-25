 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Emerald AI est valorisée à 1,05 milliard de dollars à l'issue d'un tour de table de série A
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 16:05
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Emerald AI, qui développe des logiciels destinés à aider les centres de données spécialisés dans l'IA à réduire ou à réorienter leur consommation d'électricité lorsque les réseaux électriques sont sous pression, a annoncé mardi avoir levé 150 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise l'entreprise à 1,05 milliard de dollars.

L'intérêt des investisseurs pour les start-ups spécialisées dans les infrastructures d'IA s'est intensifié au cours de l'année écoulée, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour augmenter la capacité de leurs centres de données, ce qui fait grimper les valorisations et accélère les levées de fonds pour les entreprises qui s'attaquent à des goulots d'étranglement tels que la disponibilité de l'électricité.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ce tour de table de série A a été co-dirigé par Energize Capital et DCVC et a bénéficié de la participation de plusieurs investisseurs financiers et stratégiques, portant le montant total des fonds levés par l’entreprise à plus de 220 millions de dollars.

* L’entreprise a déclaré qu’elle transformait les centres de données d’IA en actifs flexibles du réseau électrique, capables d’ajuster dynamiquement leur consommation d’électricité en fonction des conditions du réseau.

* Morgan Stanley prévoit que la demande mondiale d’électricité augmentera de plus de 1 000 milliards de kWh par an d’ici 2030, les centres de données contribuant à près de 20 % de cette croissance.

* "Nous avons fondé Emerald AI avec la conviction que l’intelligence à l’origine de la révolution de l’IA pourrait résoudre son propre plus grand goulot d’étranglement: l’énergie", a déclaré le Dr Varun Sivaram, fondateur et directeur général d’Emerald AI.

* L'entreprise a indiqué qu'elle utiliserait ces nouveaux capitaux pour étendre ses déploiements commerciaux à l'échelle mondiale auprès de ses clients, parmi lesquels figurent des entreprises de pointe dans le domaine de l'IA, des opérateurs de centres de données et des fournisseurs d'électricité.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0815 +2,90%
CAC 40
8 450,19 -0,03%
ATON
0,02 +17,65%
Pétrole Brent
89,77 -2,42%
HAFFNER ENERGY
0,573 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank