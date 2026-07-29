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EMEIS : Un premier semestre au-delà des attentes - objectifs 2026 relevés
information fournie par Boursorama CP 29/07/2026 à 18:00
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Forte croissance des marges opérationnelles (EBITDAR +18,1% et EBITDA +46,3%) et nouvelle hausse des taux d’occupation (+2,8 pts).

Laurent Guillot, Directeur Général : « La performance d’emeis au premier semestre témoigne de la forte dynamique engagée par le Groupe. La progression significative de notre taux d’occupation, à l’international comme en France, conjuguée à une gestion rigoureuse de nos charges opérationnelles, permet de poursuivre notre trajectoire d'amélioration de notre performance opérationnelle à un rythme soutenu et de relever notre objectif de croissance de l’EBITDAR pour 2026. Les résultats obtenus confirment la pertinence de notre projet d’entreprise et la mobilisation remarquable de nos équipes au quotidien auprès des plus fragiles. Ces derniers jours, nos équipes ont une nouvelle fois démontré leur engagement sans faille face à la situation d’urgence en Gironde. Je tiens à leur exprimer toute ma gratitude et tout mon soutien dans cette épreuve. »

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