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Emeis : succession d'aller-retour entre 13,6 et 14,5E
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 17:46

Emeis aligne depuis début juin une succession d'aller-retour entre 13,6 et 14,5E, mais le titre fait le grand écart en quelques heures avec une rechute de -4,7% vers 13,8E.

En cas de "sortie par le bas", Emeis s'en irait chercher le support oblique moyen terme des 13E puis le support des 12,25E du 26 mars.

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