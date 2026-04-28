emeis résiste avec l'appui de TP Icap Midcap
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 15:14
Ce mardi, il profite notamment d'une note positive de TP Icap Midcap. Dans cette dernière, les analystes soulignent qu'à "l'issue d'une restructuration profonde, emeis s'est offert une seconde jeunesse, désormais tournée vers l'accompagnement d'une démographie européenne vieillissante".
TP Icap Midcap estime que l'opérateur de maisons de retraite et de clinique n'a plus grand-chose à voir avec la société Orpea ébranlée par les révélations de janvier 2022. La société a remis la qualité des soins au centre de l'organisation, s'est recapitalisée et refinancée.
Elle s'est centrée sur le marché européen et applique une gestion rigoureuse et pragmatique de son développement immobilier.
Toujours selon TP Icap Midcap, il s'agit désormais d'une valeur de croissance pleinement exposée au vieillissement de la population européenne et aux enjeux d'accompagnement de la dépendance et de traitement des maladies chroniques associés. A partir de 2027-2029, la génération du baby-boom va avoir besoin de plus de 800 000 nouvelles places d'accueil, pour lesquelles les financements publics manqueront.
Les analystes ont débuté le suivi du titre avec une recommandation à l'achat et une cible de cours de 17 euros.
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