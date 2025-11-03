 Aller au contenu principal
CAC 40
8 147,40
+0,32%
emeis, Renault, Wallix, les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 03/11/2025 à 09:15

(AOF) - Beneteau

Le constructeur de bateaux à voiles et à moteur annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Capgemini

Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition de Cloud4C, spécialiste des services managés automatisés pour les environnements cloud hybrides et souverains, après avoir satisfait à toutes les exigences réglementaires.

Coface

L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Delfingen

La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

emeis

emeis a finalisé la cession de ses Résidences Seniors indépendantes en France ainsi que de l'immobilier y afférent, auprès d'un fonds immobilier géré par TwentyTwo Real Estate en tant qu'investisseur principal et d'Azora Capital. Le montant de la transaction s'élève à 159 millions d'euros (prix net vendeur), auquel pourrait s'ajouter un montant de 41,5 millions d'euros à fin 2029, en fonction de la performance opérationnelle de l'ensemble cédé à cet horizon. Le produit total potentiel de la transaction s'élèverait ainsi à 200 millions d'euros.

Eurazeo

Eurazeo et Ferrara ont annoncé la finalisation de la cession du groupe CPK à la holding européenne de Ferrara, réunissant deux acteurs majeurs de la confiserie. La transaction génère environ 240 millions d'euros de produit brut de cession revenant au bilan de la société d'investissement français. Cette opération avait été annoncée en juillet 2025. CPK, dont le portefeuille comprend notamment les marques Carambar, Lutti, Krema et Poulain, continuera d'opérer en tant qu'entreprise autonome, avec son siège principal en France.

Groupe Lisi

Le Groupe Lisi a confirmé la cession de sa division Medical à SK Capital, un investisseurs privé américain. Dans cette opération, la société française devient partenaire de la stratégie de développement de Precera Medical en prenant une participation minoritaire de 9,988% au capital de la holding regroupant l'ensemble acquis par SK Capital.

GTT

Sur les 9 premiers mois de 2025, GTT a généré un chiffre d'affaires de 599,6 millions d'euros, soit une hausse de 29% sur un an et de 27,6% à périmètre constant. Celui-ci est porté par l'augmentation du nombre de méthaniers en construction. Au cours de cette période, GTT a réalisé, une performance commerciale solide sur son activité principale avec 19 commandes de méthaniers et 7 commandes d'éthaniers de grande capacité. Cette dynamique confirme la résilience de la demande mondiale de transport de GNL, soutenue par des décisions d'investissement dans de nouveaux projets de liquéfaction.

Interparfums

Interparfums SA, société cotée sur Euronext Paris, propose d'absorber Interparfums Holding SAS en décembre 2025. Cette dernière n'a aucune activité opérationnelle. Son seul actif (hors liquidités) est constitué de titres Interparfums SA. Cette société n'a aucun objectif de développement propre, ni aucun projet d'investissement spécifique.

Orange

Orange a annoncé la conclusion d'un accord, non-engageant, auprès de Lorca pour acquérir l'intégralité de MasOrange, à travers le rachat de leur part de 50% dans leur co-entreprise espagnole pour un montant de 4,25 milliards d'euros en numéraire. Cette opération, qui marque une accélération du plan stratégique de l'opérateur historique, va permettre de renforcer la position du groupe en Espagne, son deuxième marché. La signature d'un accord engageant est prévue avant la fin de l'année, et sera conditionnée à l'accord sur les termes et les conditions définitifs.

Renault

Renault Group et Geely ont conclu des accords définitifs qui étendent leur coopération stratégique à la production et commercialisation par Renault do Brasil de véhicules zéro et à faibles émissions pour les marques Renault et Geely Auto au Brésil. Dans le cadre de ces accords, Geely acquiert officiellement une participation de 26,4 % au capital de Renault do Brasil, dont Renault Group reste l'actionnaire majoritaire et continue à consolider l'entité dans ses comptes.

Valerio Therapeutics

Valerio Therapeutics a annoncé la signature d'un traité de fusion relatif à la fusion-absorption de Valour Bio par Valerio Therapeutics. Cette fusion a pour objectif de simplifier et rationaliser la structure juridique du groupe Valerio. Valerio Therapeutics détient 90,01 % du capital et des droits de vote de Valour Bio. La fusion sera donc réalisée suivant le régime simplifié, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Vicat

Le cimentier présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Wallix

Wallix a dévoilé au titre de son troisième trimestre un revenu mensuel récurrent (MRR) s'élevant à 2,4 millions d'euros, en croissance de 27,5% par rapport au 30 septembre 2024. Le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste des solutions de cybersécurité atteint 9,5 millions d'euros, en progression de 21,7% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires consolidé sur 9 mois ressort à 27,5 millions d'euros, en croissance de 19,8%

Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

Valeurs associées

BENETEAU
8,3750 EUR Euronext Paris +0,12%
BIOMERIEUX
112,1000 EUR Euronext Paris +0,45%
CAPGEMINI
130,6500 EUR Euronext Paris -2,13%
COFACE
15,4000 EUR Euronext Paris +0,79%
DELFINGEN
34,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
EMEIS
14,1400 EUR Euronext Paris -1,19%
EURAZEO
58,9000 EUR Euronext Paris -0,42%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
181,6000 EUR Euronext Paris +5,83%
INTERPARFUMS
28,9000 EUR Euronext Paris +1,33%
LISI
50,0000 EUR Euronext Paris -1,57%
ORANGE
14,1000 EUR Euronext Paris +1,92%
RENAULT
34,8200 EUR Euronext Paris +3,32%
VALERIO THER. (EX ONXEO)
0,1045 EUR Euronext Paris +17,42%
VICAT
65,1000 EUR Euronext Paris +0,15%
WALLIX GROUP
24,2500 EUR Euronext Paris +4,98%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
