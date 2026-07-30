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emeis relève ses objectifs 2026
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 10:10
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Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance (ex-Orpea) a franchi une étape clé dans sa trajectoire de redressement. Porté par un retour en force des taux d'occupation et un redressement très net de sa rentabilité opérationnelle, le groupe a publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes de marché et a relevé ses objectifs financiers pour l'exercice 2026.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe a enregistré une hausse de ses revenus de 6%, à périmètre constant, soit un gain de 103 millions d'euros, pour un total de 3,011 milliards d'euros. Sur le semestre, le taux d'occupation moyen s'est installé à 89,8% ( 2,8 points sur un an) et dépasse la barre des 90% sur le seul deuxième trimestre.

En parallèle, l'Ebitdar est en hausse de 18,1% à périmètre constant et la marge s'est améliorée de 1,8 point pour atteindre 15,6% du chiffre d'affaires, portée par un redressement marqué en France et en Europe du Sud.

Concernant le résultat opérationnel, il a bondi de 83,3% pour atteindre 187 millions d'euros. Enfin, le résultat net part du groupe est une perte de 40 millions d'euros, en amélioration de 97 millions d'euros par rapport aux 137 millions d'euros de pertes du premier semestre 2025.

Grâce à ces données, emeis a relevé certains de ses objectifs financiers. La croissance de l'Ebitdar, à périmètre constant est désormais attendue entre 12 et 14%, contre "au moins 10%" précédemment.

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