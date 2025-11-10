emeis, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture de la séance du lundi 10 novembre 2025

(AOF) - emeis (+10,98%, à 14,25 euros)

emeis s'est distingué en tête de l'indice SBF 120 après avoir annoncé un accord permettant un refinancement et l'allongement de la maturité de sa dette. Ce refinancement annoncé permettra d'augmenter la maturité moyenne de la dette de 2,5 années, la portant à près de 5 ans. Elle permettra également à emeis SA de sortir par anticipation de son plan de sauvegarde accéléré.

=/ Points-clés /=

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec près de 93 500 lits et 1051 établissements, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 5,6 Mds€, apporté à 65 % par les maisons de retraites (résidents de + 80 ans) et à 31 % par les cliniques (résidences services pour les + de 70 ans, cliniques médicales et psychiatriques) et le reste par les services et soins à domicile ;

- Revenus répartis entre la France pour 42 %, l’Europe du nord pour 29 % (dont Allemagne pour 17 %), l’Europe centrale pour 17 %, l’Europe du sud et l’Amérique latine (Brésil, Chili, Uruguay) pour 8 % ;

- Modèle de création de valeur fondé sur la sélectivité à l’international, la diminution de la détention des actifs immobiliers, le redressement de la situation financière et l’amélioration des conditions de travail débouchant sur une meilleure prise en compte des besoins des résidents ou malades ;

- Capital contrôlé à 50,4 % par 4 actionnaires agissant de concert : la Caisse des dépôts (22,48 %), la MAIF (14,87 %), la MACSF (7,43 %) et et CNP Assurances (5,58 %), Guillaume Pepy présidant le conseil de 13 administrateurs et Laurent Guillot étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires menée par un comité exécutif reconstruit :

- recentrage sur France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Irlande, Espagne et Autriche,

- baisse des coûts : mise en place de synergies entre métiers, unification de l’infrastructure d’information et repli des investissements dans l’immobilier,

- poursuite de la restructuration financière via cessions immobilières et opérationnelles (1 5 Md€ entre mi- 2022 et fin 2025) : 2 Mds€ supplémentaires attendus, dont 1 Md€ en cours de négociation ;

- optimisation du portefeuille immobilier, de 6,2 Mds€, par prises à bail et cessions,

- innovation axée sur la digitalisation et l’optimisation des soins ;

- Feuille de route environnementale « Green building » 2030 :

- recul de 16 %, vs 2019, d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030 de la consommation énergétique et, pour les émissions de carbone, de 17 % puis de 30 %,

- Après les restructurations financières (augmentation de capital et apport en fonds propres), bilan encore tendu : face à 5 Mds€ de capitaux propres, dette de 4,7 Mds€ donnant ratio LTV de 19,5 %, un autofinancement libre encore négatif.

=/ Défis /=

- Redressement opérationnel en France (taux d’occupation des maisons de retraite à 85,8 % d’où une contribution de 75 % au redressement de la marge), la France et l’Europe du nord étant les pays les plus profitables ;

- Stratégie immobilière de moyen terme, ralentie par les tensions du marché immobilier : repli de la détention des murs à 25 %, vs 46 % en 2022 et création d’une foncière dédiée avec une marge de promotion de 10 % ;

- Reprise de l’activité en France, affectée par le recul des hospitalisations dans les cliniques, et poursuite du dynamisme à l’international ;

- Après une hausse de 6,2 % du chiffre d’affaires à fin juin, objectifs 2025 confirmés : hausse de 9 % des revenus (5,23 Mds€ de revenus) et de 15 à 18 % du bénéfice d’exploitation et ratio LTV ramené à moins de 50 % :;

- Absence de dividende.