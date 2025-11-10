La Bourse de Paris termine en hausse avec l'espoir de déblocage budgétaire aux Etats-Unis

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a terminé en hausse lundi, les investisseurs profitant des éclaircies aux Etats-Unis, qui s'approchent de la fin de la paralysie budgétaire, relançant l'appétit pour le risque sur les marchés.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a gagné 105,33 points, soit une hausse de 1,32% pour terminer à 8.055,51 points. Vendredi, le CAC 40 avait terminé en baisse de 0,18%, revenant à 7.950,18 points.

"Le sentiment de risque s’est amélioré à mesure que grandissait l'optimisme autour de la possibilité que le Sénat américain soit proche d'un accord pour mettre fin à la fermeture du gouvernement", commente Fawad Razaqzada, analyste marchés chez Forex.com.

Après plus de 40 jours de "shutdown", un record, les Etats-Unis entrevoient lundi une issue prochaine à la paralysie budgétaire après un accord passé au Sénat entre la majorité républicaine et quelques démocrates modérés, qui font déjà face aux foudres de leur propre camp.

L'adoption par le Sénat du nouveau texte budgétaire est attendue tard lundi voire dans la nuit. La proposition de loi fera ensuite la navette jusqu'à la Chambre des représentants qui devrait voter dessus peut-être dès mercredi. Une fois adopté par les deux chambres du Congrès, le texte atterrira sur le bureau de Donald Trump pour une promulgation qui mettra fin à la paralysie budgétaire.

"Si cela se concrétise, une série de données économiques retardées pourraient être publiées, offrant potentiellement une meilleure visibilité tant pour la Réserve fédérale (Fed) que pour les investisseurs", poursuit M. Razaqzada.

Les marchés d'actions européens ont grimpé dans ce "contexte d'optimisme croissant quant à une possible résolution prochaine de la fermeture historique du gouvernement américain", note Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

- Le secteur bancaire au beau fixe -

Après avoir été "sous pression", le secteur bancaire "remonte très fortement", relève Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille pour Mirabaud France, dans le sillage du retournement de tendance observé lundi.

Il s'agit d'une "phase de rebond après une phase de baisse", relève-t-il.

Par ailleurs, "le secteur bancaire est sensible au cycle économique et bénéficie donc de perspectives moins défavorables avec la fin du +shutdown+ américain", poursuit M. Rozier.

Le titre Société Générale a gagné 4,14% à 56,90 euros, prenant la tête de l'indice CAC 40 lundi. Crédit Agricole a gagné 1,69% à 15,91 euros et BNP Paribas 2,31% à 67 euros.

Euronext CAC40