Football: Lille saisit la justice après des insultes racistes
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 18:59

La statue de la déesse porte le grand foulard du club de football LOSC Lille, à Lille

Le club de football de Lille a annoncé lundi saisir la justice après des "propos haineux et insultes racistes" de certains de ses supporteurs lors de ses rencontres à Belgrade et à Strasbourg la semaine dernière.

"Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté les comportements intolérables observés, ainsi que les propos haineux et insultes racistes tenus par certains individus au sein du parcage visiteurs, à l’occasion des déplacements à Belgrade et à Strasbourg", déclare le club nordiste dans un communiqué.

"Ces agissements sont inacceptables et totalement contraires aux valeurs que le club défend et promeut avec constance."

Le club lillois a réagi après que des témoignages et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont montré certains supporteurs proférer des insultes racistes lors de la défaite du LOSC à Strasbourg (2-0), dimanche, lors de la 12e journée de Ligue 1.

"Dès ce matin, des mesures concrètes ont été engagées. Une procédure d’identification des individus mis en cause est actuellement en cours, en vue du dépôt de plusieurs plaintes auprès des autorités policières", a ajouté le club, cinquième de Ligue 1.

"Le LOSC entend obtenir à leur encontre des poursuites judiciaires ainsi que les sanctions appropriées."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

