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emeis : le redressement se confirme, TP ICAP Midcap reste à l'achat
information fournie par AOF 30/10/2026 à 10:18

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(Zonebourse.com) - TP ICAP Midcap confirme sa confiance dans emeis après sa publication trimestrielle. Le bureau d'études salue des progrès opérationnels qui dépassent les seuls effets de périmètre. Il reste à l'achat, avec un objectif de cours maintenu à 17 euros.

Pour TP ICAP Midcap, le redressement d'emeis gagne en consistance. Le chiffre d'affaires du 3e trimestre (3,5% en données publiées et de 5,8% en organique sur un an) dépasse légèrement ses attentes. Le bureau d'études retient surtout "une amélioration séquentielle du taux d'occupation dans tous ses pays" dans une note du 30 octobre.

Les ajustements du parc y contribuent. Les sorties d'établissements peu performants et les suppressions de lits favorisent le remplissage. Mais TP ICAP Midcap souligne aussi "une progression fondamentale de la qualité des soins et de la commercialisation des lits".

L'ex-Orpea a également réussi à "bien limiter l'impact de la canicule estivale". La hausse saisonnière des courts séjours a soutenu l'activité.

Les prix restent le premier moteur

Selon TP ICAP Midcap, les hausses tarifaires apportent 3,4 points à la croissance organique du trimestre. L'occupation contribue pour 1,8 point. Les ouvertures ajoutent 0,6 point.

Les prix restent donc le principal moteur de croissance. Leur effet est particulièrement marqué en Autriche, en Allemagne et en Espagne.

La confirmation des objectifs annuels constitue un "point rassurant de la publication" selon le bureau d'études. Pour absorber l'inflation, emeis dispose de plusieurs appuis : sa dynamique commerciale, ses couvertures énergétiques et le plan Boost.

Ce dernier doit aider à réduire les dépenses d'exploitation de 2% par an en France. Les cessions soutiendront le désendettement. Elles ont rapporté 49 millions d'euros au troisième trimestre. Entre 75 et 210 millions sont attendus au quatrième.

Un potentiel de hausse de 69%

TP ICAP Midcap salue ainsi "une solide publication qui souligne la résilience du groupe". Il reste à l'achat, avec un objectif de 17 euros. Cela représente un potentiel de hausse de 69% par rapport au cours retenu dans sa note. Le redressement reste toutefois inachevé. L'analyste prévoit encore une perte nette part du groupe de 176 millions d'euros en 2026.

Peu après 10h, le titre du groupe dédié à l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie s'affichait en repli de 3,45%, à 10,07 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2026 à 10:18:00.

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