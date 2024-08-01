Emeis (ex-Orpea) met fin au partenariat avec l'ancien DG du groupe en Italie

Emeis SA EMEIS.PA a annoncé jeudi dans un communiqué:
* SIGNATURE D'UN ACCORD METTANT FIN AU PARTENARIAT ET AUX RELATIONS D'AFFAIRES ÉTABLIS PAR L'ANCIENNE ÉQUIPE DIRIGEANTE AVEC M. TRIBUNO
* CET ACCORD MET FIN DE MANIÈRE CONSTRUCTIVE À TOUTES LES RELATIONS ENTRE EMEIS ET MONSIEUR TRIBUNO ET À TOUT LITIGE AYANT PU EXISTER ENTRE LES PARTIES
* L'OPÉRATION MENTIONNÉE CONSISTE EN LA REPRISE DE LA TOTALITÉ DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE DE 17 SOCIÉTÉS BASÉES EN ITALIE, AU LUXEMBOURG ET EN ALLEMAGNE
* EMEIS SA - A L'ISSUE DE CETTE OPÉRATION, EMEIS DEVIENDRA PROPRIÉTAIRE D'UN PATRIMOINE CONSTITUÉ DE 15 BÂTIMENTS, COMPOSÉ EN QUASI-TOTALITÉ DE MAISONS DE RETRAITE
* EMEIS REPRENDRA L'EXPLOITATION EN ITALIE DE 7 MAISONS DE RETRAITE
* LA VALEUR TOTALE DES ACTIFS REPRIS EST ESTIMÉE PAR EMEIS À ENVIRON 110 MILLIONS D'EUROS
* CETTE VALEUR EST À METTRE EN PERSPECTIVE D'UNE DETTE FINANCIÈRE EXTERNE DES SOCIÉTÉS REPRISES ESTIMÉE À ENVIRON 130 MILLIONS D'EUROS
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EMEIS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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