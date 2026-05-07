(Zonebourse.com) - L'ex-Orpea a confirmé la solidité de son plan de transformation en publiant des indicateurs d'activité en nette progression pour le premier trimestre 2026. Porté par une dynamique de reconquête commerciale et une amélioration de la qualité des soins, le spécialiste de la dépendance se rapproche désormais de ses niveaux de performance pré-Covid. Le groupe a notamment dévoilé une hausse continue de son taux d'occupation moyen, qui a atteint 89,1%, soit une progression de 2,1 points sur un an. Sur deux ans, le redressement est encore plus spectaculaire avec un gain de 4,1 points.

Chiffre d'affaires : un effet prix et volume favorable

A fin mars, emeis a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,3 % (contre 6,1 % en 2025), à 1,509 milliard d'euros. Cette performance a été alimentée par deux leviers : l'effet prix, grâce à une revalorisation moyenne de 3,9% sur l'ensemble des zones, et l'élan international. Si la France progresse de 4,8%, l'activité à l'international a tiré la croissance avec une hausse organique de 7,3%.

L'activité des cliniques affiche également des signes encourageants avec une progression de 4,9% sur le trimestre.

Perspectives : emeis confirme ses ambitions pour 2026

Fort de ce début d'année, le management a confirme ses objectifs financiers à court et moyen terme. Pour l'exercice 2026, le Groupe anticipe une croissance de l'Ebitdar (excédent brut d'exploitation avant loyers) à périmètre constant supérieure à 10%.

A plus long terme, la trajectoire 2024-2028 est réitérée avec une croissance annuelle moyenne de l'Ebitdar visée entre 12% et 16%.

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