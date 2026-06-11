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Embraer se félicite de l'augmentation de son carnet de commandes de jets et estime que les principaux problèmes liés au moteur de l'E2 sont résolus
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 15:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA a déclaré jeudi que sa division d'aviation commerciale affichait un carnet de commandes de plus de 15 milliards de dollars et que les principaux problèmes de moteur affectant ses avions E2 de nouvelle génération avaient désormais été résolus.

* Cette estimation du carnet de commandes intervient alors qu'Embraer a annoncé la semaine dernière une commande ferme de 15 avions E195-E2 de la part du bailleur Azorra.

* La société est bien placée pour atteindre son objectif de 80 à 85 livraisons d'avions commerciaux en 2026, a déclaré aux journalistes Rodrigo Silva e Souza, vice-président du marketing de la division.

* Embraer estime qu'à la fin de 2026, aucun avion E2 ne sera cloué au sol en raison de problèmes de moteur, a déclaré M. Silva e Souza.

* Les motoristes subissent la pression des compagnies aériennes en raison des avions cloués au sol et de la hausse des coûts de réparation.

* Le taux d'immobilisation au sol (AOG) des E2 s'élève actuellement à 1 % de la flotte, en baisse par rapport au pic de 22 % atteint en mars 2025, selon Embraer.

* Les E2 sont équipés de moteurs Pratt & Whitney de RTX, qui, selon Embraer, font actuellement l'objet d'améliorations afin d'offrir de meilleures performances dans des environnements chauds et difficiles.

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