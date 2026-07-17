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Embraer obtient une certification pour son système de prévention des sorties de piste
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 14:17

Après une première approbation obtenue au Brésil, le constructeur aéronautique brésilien franchit une nouvelle étape dans le déploiement de cette technologie de sécurité.

Embraer annonce que l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a certifié son système Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS) pour la famille d'avions E-Jet E2. Cette décision intervient après la récente certification délivrée par l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC) du Brésil.

Concrètement, le ROAAS surveille en continu les conditions d'atterrissage et évalue en temps réel les performances de freinage grâce à des algorithmes développés par Embraer. En cas de risque de dépassement de piste, le système alerte l'équipage afin d'améliorer la prise de décision et de renforcer la sécurité des opérations.

Selon Luís Carlos Affonso, directeur de la technologie d'Embraer, cette certification "représente une étape importante pour notre programme E2" et témoigne de l'engagement du groupe en faveur de solutions destinées à prévenir les sorties de piste.

La certification de l'EASA étend la disponibilité du ROAAS aux opérateurs d'E2 en Europe ainsi que dans les pays reconnaissant les certifications de l'autorité européenne.

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