Embraer obtient la triple certification pour le Praetor 600E
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:17
Embraer annonce que son Praetor 600E a obtenu une triple certification des autorités ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), FAA (Federal Aviation Administration) et EASA (Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne), confirmant sa conformité aux standards mondiaux. Cette validation intervient après le lancement de l'appareil en février 2026, aux côtés du Praetor 500E.
Le groupe souligne que cette certification accélère l'entrée en service de l'avion, soutenue par une demande commerciale déjà jugée solide.
Doté d'une autonomie de 4 018 miles nautiques (environ 7 400 km), le jet permet des liaisons sans escale comme Londres-New York ou São Paulo-Miami. Il introduit également une nouvelle cabine avec sièges redessinés, système de gestion avancé et technologies de connectivité améliorées.
Le Praetor 600E intègre notamment le Smart Window, un écran OLED 4K de 42 pouces permettant visioconférence, diffusion de contenus et vues extérieures en temps réel.
Le Praetor 500E devrait obtenir sa certification d'ici fin 2026, tandis que les premières livraisons des deux modèles sont attendues en 2029.
Le titre Embraer a reculé de 3% hier et affiche un repli de plus de 13% depuis le début de l'année dans un contexte marqué par la flambée des cours du pétrole.
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