Embraer livre à American Airlines son premier E175 équipé de nouveaux sièges RECARO

L'avionneur brésilien a annoncé la livraison d'un premier appareil E175 doté de sièges RECARO de nouvelle génération, dans le cadre de la modernisation des cabines de la compagnie aérienne américaine.

Embraer rapporte avoir livré à American Airlines son premier E175 équipé de ces nouveaux sièges, conçus pour améliorer le confort des passagers. Leur profil affiné vise à optimiser l'espace personnel et la place pour les genoux, sans compromettre le confort de l'assise.

American Airlines devient ainsi la première compagnie américaine à introduire ces sièges sur ses E175. Cette évolution s'inscrit dans son programme de modernisation des cabines et vise à harmoniser l'expérience des passagers sur l'ensemble de son réseau.

L'avionneur poursuit parallèlement l'amélioration de l'E175, notamment avec une connectivité renforcée et un radar météorologique de nouvelle génération, afin d'accroître les capacités opérationnelles et l'efficacité de l'appareil.

Dans les échanges de préouverture à Wall Street, le titre American Airlines progresse de 1,6%.