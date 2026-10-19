 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Embraer livre à American Airlines son premier E175 équipé de nouveaux sièges RECARO
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 14:36

Ajouter Boursorama à vos sources

L'avionneur brésilien a annoncé la livraison d'un premier appareil E175 doté de sièges RECARO de nouvelle génération, dans le cadre de la modernisation des cabines de la compagnie aérienne américaine.

Embraer rapporte avoir livré à American Airlines son premier E175 équipé de ces nouveaux sièges, conçus pour améliorer le confort des passagers. Leur profil affiné vise à optimiser l'espace personnel et la place pour les genoux, sans compromettre le confort de l'assise.

American Airlines devient ainsi la première compagnie américaine à introduire ces sièges sur ses E175. Cette évolution s'inscrit dans son programme de modernisation des cabines et vise à harmoniser l'expérience des passagers sur l'ensemble de son réseau.

L'avionneur poursuit parallèlement l'amélioration de l'E175, notamment avec une connectivité renforcée et un radar météorologique de nouvelle génération, afin d'accroître les capacités opérationnelles et l'efficacité de l'appareil.

Dans les échanges de préouverture à Wall Street, le titre American Airlines progresse de 1,6%.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,9800 USD NASDAQ +0,84%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des barils de pétrole sur un sol de billets de 100 dollars (Crédits: Adobe Stock)
    Malgré le déblocage des exportations du pétrole du Golfe, pourquoi les prix du brut restent élevés ?
    information fournie par Le Cercle des économistes 19.10.2026 16:36 

    Des volumes revenus, des routes précaires Selon la société d'analyse Kpler, les exportations de brut du Golfe, hors Iran, ont retrouvé en septembre leur niveau d'avant-guerre. Les oléoducs saoudien et émirien acheminent environ 40 % du brut régional en contournant ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Attendre un test du support
    GE AEROSPACE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 19.10.2026 16:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Une raffinerie dans l'Alberta (illustration) ( AFP / DAPHNE LEMELIN )
    Canada: légère accélération de l'inflation en septembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.10.2026 16:29 

    L'inflation s'est légèrement accélérée en septembre au Canada, s'établissant à 3,1% sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient, selon des données officielles publiées lundi. En août, l'inflation s'était établie à 3%. L'accélération ... Lire la suite

  • Gaza: faute de moyens, le PAM contraint de réduire son aide humanitaire
    Gaza: faute de moyens, le PAM contraint de réduire son aide humanitaire
    information fournie par AFP Video 19.10.2026 16:25 

    Le Programme alimentaire mondial (PAM) annonce devoir réduire, faute de moyens, ses opérations humanitaires à Gaza, tout en appelant le monde à ne pas "détourner le regard" du territoire dévasté par la guerre.

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 833,91 -1,54%
Pétrole Brent
108,44 +2,60%
POXEL
0,2345 +58,45%
STELLANTIS
3,8175 -4,19%
SOITEC
128,15 -0,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank