Embraer et Mahindra choisissent Nagpur pour une éventuelle chaîne de montage du C-390 en Inde

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Embraer EMBJ3.SA et Mahindra MAHM.NS ont retenu Nagpur comme site potentiel pour une chaîne d'assemblage final dans le cadre de la production de l'avion de transport militaire C-390 Millennium en Inde, a annoncé jeudi le constructeur aéronautique brésilien.

Les entreprises travaillent avec le gouvernement du Maharashtra sur les infrastructures nécessaires au projet, dont la réalisation dépend de la sélection de cet appareil dans le cadre du programme d’avions de transport moyen de l’armée de l’air indienne, a ajouté Embraer dans un communiqué.

* Le site proposé à Nagpur couvrirait l’assemblage des appareils, l’intégration des systèmes, l’ingénierie de fabrication et le développement d’une chaîne d’approvisionnement locale

* "Sous réserve de l’attribution du programme, le partenariat prévoit d’intégrer progressivement des entreprises aérospatiales indiennes dans l’écosystème du C-390 Millennium", a déclaré Embraer

* Embraer considère l’Inde comme un marché stratégique dans le cadre de ses efforts pour stimuler les ventes mondiales du C-390, le pays devant commander entre 60 et 80 appareils

* Embraer s’est associé à Mahindra en 2025 afin de poursuivre le développement et la production du C-390 Millennium en Inde

* Cet avion est un concurrent majeur du C-130 Hercules de Lockheed Martin LMT.N